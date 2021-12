Singles und Kirche: An Weihnachten keine leichte Beziehung

Etwa 22 Millionen Menschen in Deutschland gelten zur Zeit laut Statistik als alleinlebend, bzw. als Singles. Dabei sagt die Zahl der Menschen, die eine Wohnung alleine bewohnen, noch nicht sehr viel über deren Lebensstil aus. Es gibt Paare, die in unterschiedlichen Städten und Wohnungen leben, es gibt Single-Eltern mit Kindern, die als Familie gezählt werden.

Fest steht, die Zahl der Menschen, die sich selbst als Single bezeichnen würden, ist beständig im Wachsen. Single-Börsen im Internet boomen noch einmal mehr, seit Corona persönliche Treffen erschwert hatten. Seit einem Jahr nimmt die Evangelische Landeskirche in Bayern die speziellen Bedürfnisse von Singles in den Blick: "Single it!", das soll heißen, sieh dir das mal aus der Perspektive eines Singles an. Die Internetseite "Kirche und Singles" soll als Kommunikationsplattform verstanden werden, aus der sich ein reales Netzwerk für christliche Singles ergeben könnte.

Der Beziehungsstatus - ein Statussymbol?

Stefanie Neufeld, 35 Jahre, ist seit etwas mehr als einem Jahr Single. Ihre Schwester, Pfarrerin, hat sie auf "Single it" aufmerksam gemacht. Stefanie Neufeld, Erzieherin aus Erlangen, fällt besonders auf, wie gern Menschen auch im Alltag von ihrer Partnerin, ihrem Partner oder auch der Familie erzählen. Als käme der Beziehungsstatus einem Statussymbol gleich. Beim Besuch in der Autowerkstatt muss sie schon mal besonders nachdrücklich um Erklärung bitten, weil sich eben nicht später der Freund oder Ehemann kümmert.

Über solche und ähnliche Erlebnisse lachen Singles wie Stefanie Neufeld seit etwa einem Jahr gemeinsam beim "Single Small Talk", einer Initiative, die über die Projektseite "Single it" gefunden werden kann: Eine Stunde lang treffen sind Singles am Bildschirm, sprechen über alltägliche Themen. Es geht um den Kontakt – nicht um Verkupplung. Die Altersspanne der Besucher ist groß, etwa von 30 bis 70 Jahren, von den inzwischen etwa 80 Interessenten sind etwa 20 bis 30 Teilnehmer dann auch am Bildschirm dabei. Man unterhält sich, tauscht sich aus.

Moderiert wird die 14-tägige, freitägliche Plauderei von Andrea König und Günter Kusch vom Amt für Gemeindedienst in Nürnberg. Sie, erfahren als Leiterin des Frauenforums, er als Leiter des Männerforums der Evangelischen Landeskirche.

Fühlen sich Singles von den Angeboten der Kirche angesprochen?

Der "Single Small Talk" soll den Moderatoren auch Hinweise geben, ob sich Singles überhaupt von den Angeboten der Kirche in der Gemeindearbeit oder im Gottesdienst angesprochen fühlen. Immerhin waren die Kirchen – evangelisch wie katholisch – immer stark auf Familie ausgerichtet, auf Ehepaare und Kinder. Erst nach und nach lernen die Kirchen, dass es diverse Lebensformen gibt, die nicht defizitär sind, sondern ebenbürtig – gleichgeschlechtliche Paare etwa – oder eben auch Singles. Stefanie Neufeld sagt, sie fand es spannend, als sie gefragt wurde, was die Kirche für Singles tun könnte. Denn das sei bis dahin nicht passiert.

Eine besondere Herausforderung für Singles, so erzählen viele, sind die Weihnachtstage. Dann, wenn in den ohnehin schon familienfixierten Kirchen auch noch die "Heilige Familie" gefeiert wird, wird dann überhaupt noch an Singles gedacht? Oder gelten die nur als Seelsorgefall?

Stefanie Neufeld versteht ihren Glauben als ein Beziehungsangebot von Gott. Vergangenes Jahr, als sie sich wegen Corona an Heiligabend auch nicht mit ihrer engsten Familie treffen konnte, wurde ihr das besonders deutlich: "Für mich ist es immer so ein schönes Gefühl zu wissen: Mensch, es gibt jetzt auch andere, die darüber nachdenken." Andere Menschen, die beten oder an Gott denken - dieses Wissen helfe ihr, sagt sie. "Das finde ich immer so eine schöne Verbindung an diesem Abend oder in diesem Tag. Und es tut mir gut."

Andere Länder feiern tagsüber Weihnachten

Unter welchen Baum gehöre ich? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Journalistin und Autorin Irene Dänzer-Vanotti schon lange. 1996 hat sie das Buch geschrieben "Ach, du fröhliche - Weihnachtsbuch für Singles und alle, die ANDERS feiern wollen". In den 90er Jahren sei mehr Aufbruch gewesen, sagt sie. Heute stehe die Familie wieder im Vordergrund, eine Art Backflash hin zu alten Rollenbildern, den auch Soziologen feststellen.

In England oder Frankreich sei Weihnachten ein Tagfest, so Dänzer-Vanotti. Das sei alleine noch irgendwie leichter zu bewältigen. "Aber bei uns ist es das Fest eines Abends, des Heiligen Abends, und in dieser Nacht auch in der Kälte. Da sein Licht zu finden, das ist notwendig. Und das ist eben unter Umständen nicht so leicht", sagt sie. Vor allem wenn man über einen längeren Zeitraum allein sei. Ihre evangelische Gemeinde ist Irene Dänzer-Vanotti wichtig, wenn sie sich auch nicht so sehr in dieser Großstadtgemeinde verwurzelt fühlt. Versuche, spezielle Angebote für Singles aufzubauen, verliefen nach einigen Jahren wieder im Sande.

Trotzdem ist Weihnachten für sie bis heute ein wichtiges Fest. Sie verabredet immer schon rechtzeitig, mit wem und wie sie den Heiligen Abend verbringen wird. "Sicher ist, dass die Suche nach Geborgenheit in der längsten Nacht des Jahres wichtig ist. Und man das auch ernst nehmen muss."