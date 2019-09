Wenn der Münchner Kneipenchor singt, headbangen die Fans

Singen, Stress abbauen und ein Bier

2013 startete der München Kneipenchor mit knapp 30 Leuten. Als immer mehr und mehr Mitglieder dazukamen, hieß es irgendwann: Aufnahme-Stopp. Um die 50 Sängerinnen und Sänger sind es inzwischen – und viel an der Besetzung hat sich seit damals nicht verändert: Wer einmal dabei ist, bleibt auch. Aber was ist das Besondere am Singen im Kneipenchor? "Egal wie gestresst ich bin oder auch wenn ich gar keine Lust auf die Probe habe und nur nach Hause aufs Sofa will – sobald ich hierher komme und anfange zu singen, vergesse ich alles", erzählt Gründungsmitglied Lisa Reuter. "Dieses Singen in der Gruppe ist irgendwie total, es macht einen ein bisschen high und, ja, auch glücklich."

Diese Glückserfahrung zieht an. In München gibt es laut Chorleiter Junker über 300 Chöre – die meisten sind Kirchen- und Gospelchöre, aber auch zwei Kneipenchöre gibt es mittlerweile. Das Besondere an ihnen: Sie proben eher unter dem Motto "Singen und trinken, trinken und singen". Und die Musik soll das Publikum zum Mittanzen und Mitsingen einladen, am Ende sollte keiner mehr stillsitzen. Beim Münchner Kneipenchor kann es schon mal vorkommen, dass die Fans headbangen, wie bei einem Rockkonzert. Auf den Notenständer kommen keine klassischen Chorstücke, sondern Songs von Radiohead, Fat Boy Slim und Britney Spears.