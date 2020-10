Singen mit Abstand: Auftritt des BR-Chors in Zeiten von Corona

Mit einem CO2-Messgerät prüft Susanne Vongries, Managerin des BR-Chores, die Luftqualität. Der Wert von 800 darf nicht überschritten werden, sonst muss gelüftet und frische Luft reingelassen werden. Der Chor des Bayerischen Rundfunks trat am Wochenende in der Kirche St. Laurentius im Alzenauer Ortsteil Michelbach auf. Das Konzert fand im Rahmen der "Fränkischen Musiktage Alzenau" statt. Allerdings ist wegen Corona auch bei den Aufführungen alles anders als sonst.

Mindestens drei Meter Abstand zwischen den Sängern

Zudem müssen die Sänger mindestens drei Meter Abstand zwischen sich haben. Das heißt: Der Chor steht quasi im Rund um die Front der Kirchenbänke. Die Zuhörer können den Gesang fast in Stereo hören, weil die Stimmen von rechts, links und von vorne kommen. Für die Sänger ist das aber eine Herausforderung, weil sie sich mehr konzentrieren müssen, um die anderen gut zu hören.

Aber diese Herausforderung bietet auch Chancen, so Sopranistin Simona Brüninghaus: "Man hört sich selber einfach besser. Man erlebt sich selbst mehr als Solistin und kann sich nicht so sehr auf die anderen stützen. Man muss selbst eine feste "Bank" sein. Das ist auch eine positive Herausforderung."

Chormitglieder reisen mit zwei Bussen

Die Chorsänger reisen mit zwei Bussen an. Nicht einmal 20 Künstler sitzen in jedem Bus. Die Sänger müssen aber streng getrennt bleiben, denn der Chor des Bayerischen Rundfunks arbeitet im Augenblick mit zwei Besetzungen. Wenn eine Besetzung wegen eines Corona-Falls in Quarantäne müsste, könnte der Chor so trotzdem auftreten.