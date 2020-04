Fern von Afrika-Klischees: "Sing It Loud" erscheint auf DVD

Vor drei Jahren, zum lutherischen Reformations-Jubiläum 2017, kam der Dokumentarfilm "Sing It Loud – Luthers Erben in Tansania" in die Kinos. Es geht um den Chorwettbewerb, den die evangelisch-lutherische Kirche in Tansania seit den fünfziger Jahren veranstaltet und an dem inzwischen landesweit über 1500 Chöre teilnehmen. Einer der Chöre war 2017 parallel zum Kinostart auf einer Konzertreise durch Deutschland unterwegs und begeisterte Menschen in Kaufbeuren, Erlangen, Schweinfurt, Marktredwitz oder München. Erst jetzt – drei Jahre später – erscheint endlich eine DVD des Films und er ist online zu sehen, mit einer speziellen Tonspur für den 3D-Soundtrack.

Aufgeregtes Huhn im Bild

Ein weiter Himmel. Viel Staub in der Luft. Eine Rinderherde zieht vorbei. In einer Bananenplantage eine Frau und ein Mann, die die Erde aufhacken. Ein kleiner Junge, der durch das Tor eines Hofes hüpft. Ein altes Paar auf Stühlen vor seinem Haus. Ein aufgeregtes Huhn läuft durchs Bild. Dazu auf der Tonspur ein singender Chor. So beginnt Julia Peters Film. Die Regisseurin aus Deutschland begleitet drei unterschiedliche Chöre.