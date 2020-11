Sind die Religionen schuld am Gender Pay Gap?

Egal ob christlich, jüdisch oder hinduistisch – laut einer US-Studie verdienen Frauen weltweit in stark religiösen Ländern im Schnitt nicht einmal ein halbes Männergehalt. In säkulareren Staaten zumindest drei Viertel davon. Religion fördere größere Familien und bremse damit Frauen in der Karriere, vermuten die Forscherinnen der amerikanischen Universitäten in Colorado und Minnesota. Außerdem hätten vor allem die Männer das Sagen, so die evangelische Theologin Margot Käßmann. Sie glaubt, Frauen würden den Glauben an der Basis praktizieren und an die nächste Generation weitergeben. "Aber wenn 'Religionsführer' sich irgendwo auf der Welt versammeln, sind das in der Regel Männer. Das heißt, da ist schon in der Struktur in der Regel ein 'Gender Gap'."

Frauen fürs Kuchenbuffet, Männer auf die Kanzel?

Damit wird das Bild einer ungerechten Rollenverteilung aufrechterhalten: Frauen sind zwar wichtig in Institutionen, aber der Chef ist ein Mann. Ein Bild, das stärker in unseren Köpfen verankert ist, als wir das wahrhaben wollen, sagt Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Wir haben eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass sowohl Frauen als auch Männer für Frauen geringere Löhne für die gleiche Tätigkeit als gerecht erachten, und das hat uns schon sehr überrascht." In der Studie sagten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sie seien für eine gerechte Bezahlung. In der Befragung zu konkreten Personen haben sie dann aber im Einzelfall den Männern mehr Gehalt zugestanden als Frauen im gleichen Beruf.

Ganztagskita für mehr Geschlechtergerechtigkeit?

Männer bekommen mehr Geld, mehr Macht, mehr Mitsprache - für viele offenbar ein gefühlter Normalzustand – in Europa nicht zuletzt von den Kirchen mitgeprägt. Zwar gibt es Bestrebungen der katholischen Kirche, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen – Priesterinnen sind nach wie vor aber nicht vorgesehen. Die evangelische Kirche ist hier weiter - derzeit sind mehr Pfarrerinnen als Pfarrer in der Ausbildung – aber trotzdem gibt es noch viel zu tun, fordert Barbara Pühl, evangelische Beauftragte für Chancengerechtigkeit. Etwa um Frauen mit Kindern eine Karriere überhaupt zu ermöglichen. Ein konkreter Ansatzpunkt wäre für sie Ganztagesplätze in kirchlichen Kitas. Es gebe immer noch Regionen, in denen Kindertagesstätten nicht den ganzen Tag geöffnet hätten.

Regional unterschiedliches Bewusstsein für Gechlechtergerechtigkeit

Von der deutschen Bischofskonferenz heißt es dazu: Das Bewusstsein in der Kirche für das Problem der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen sei je nach Region und Kultur noch immer sehr unterschiedlich ausgeprägt. Allerdings zeige sich seit Jahrzehnten überall in der Weltkirche ein Trend zur stärkeren Berücksichtigung der Rechte und Interessen von Frauen.

Jenseits der Institutionen ist die Religion allerdings keineswegs per se auf Ungleichheit ausgelegt oder frauenfeindlich, findet die Schweizer Theologin Ina Praetorius. Religiosität und gelebte Spiritualität seien viel eher eine Befreiung für Männer wie Frauen. "Letztlich geht es darum, dass für alles, was ich in der Welt tue, immer noch etwas Größeres da ist. Das war für mich und für viele der Grund, weshalb sie überhaupt religiös sind." Die institutionellen Religionen müssten die Freiheit aller Menschen betonen. Und dann sei ein Gender Pay Gap nicht mehr zu rechtfertigen.

Und natürlich sind nicht nur die Religionen Schuld an der Ungleichheit. Auch in säkulareren Staaten ist der "Gender Pay Gap" schließlich nicht einfach verschwunden. Dazu bräuchte es nicht nur Maßnahmen vonseiten der Politik oder der Unternehmen, sondern auch ein stärkeres Hinterfragen gewohnter Geschlechterrollen.