"Sieben Nächte" hieß das 2017 erschienene, vieldiskutierte literarische Debüt des Feuilletonisten Simon Strauß. Ein Zwitter von einem Buch: Es ist das Manifest einer jungen Generation zwischen Ratlosigkeit und Rebellionssehnsucht, gleichermaßen eine selbstkritische Befragung. Schon in diesem Überraschungsbestseller steht auf der ersten Seite der Satz: "Nach Rom würde ich fahren, wenn das Wetter schöner wird." Nach Rom ist Simon Strauß gefahren, er hat dort den Sommer 2018 verbracht und darüber sein neues Buch geschrieben. Es heißt "Römische Tage". Knut Cordsen hat mit Simon Strauß gesprochen.

Knut Cordsen: "Romfahrer denken an Romfahrer", schreiben Sie gleich eingangs. So ist es kaum verwunderlich, dass Sie viele berühmte literarische Vor-Fahrer erwähnen im Buch – Goethe mit seiner "Italienischen Reise" natürlich, aber auch Keats, Rolf-Dieter Brinkmann und Ingeborg Bachmann. Da Ihr Erzähler altersmäßig auf die magische Zahl 30 zusteuert und es ganz am Ende heißt "Geburtstage schrecken mich nicht mehr. Mit Rom im Bewusstsein kann es gut gehen", habe ich mich gefragt, ob Ihr Buch nicht die moderne Variante von Ingeborg Bachmanns Klassiker "Das dreißigste Jahr" ist.

Simon Strauß: In der Tat. Das Buch ist mir eines der wichtigsten Bücher gewesen. Ich hatte es gelesen, bevor ich nach Rom fuhr. Es war eben nicht Goethe der entscheidende Autor. Goethe war für mich immer eine von der Schule verbrannte Größe. Aber Bachmann war mit dieser ganz besonderen fiebrigen Rom-Begeisterung, die gleichzeitig immer in eine tiefe Skepsis und Verzweiflung umschlagen kann, eine ganz besondere Hinführung. Und das Zitat "All die Fenster, all die Tore", das hinten auf dem Buch steht, ist ja auch ein Zitat aus dem genannten Buch.

Ihr Erzähler "flieht" nach Rom. Sind Sie vor einem Jahr auch dorthin geflohen und wenn ja, wovor sind Sie geflohen?

Ja, die Flucht des Erzählers ist vielleicht nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Flucht des Autors, aber natürlich ist auch hier wie schon beim ersten Buch die Autofiktionalität offensichtlich. Ich kann mich nicht verstecken, es ist kein Roman im vollständig fiktionalisierten Sinne, aber es ist doch mehr als ein Memoir oder ein Tagebuch, sondern es ist der Versuch, eine eigene Erzählweise zu finden. Die Flucht oder dieses Suchen des Anderen hing natürlich zusammen mit dem davorliegenden Jahr und mit der Vorstellung, dass, wenn ich überhaupt nochmal schreiben wollte, das vielleicht besser gelingen könnte in einer anderen Sphäre. Nicht in der deutschen Sphäre, die ja dann doch am Ende mit einer unglaublichen Beschwerung auf dieses erste kleine Büchlein reagiert hat. In Rom wollte ich ursprünglich gar nicht schreiben, sondern die Sprache lernen. Aber dann habe ich eine unfassbare Erleichterung gespürt, als ich in dieser Stadt war. Dort werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichberechtigt wahrgenommen und nicht mit einer hämischen oder gelangweilten Skepsis betrachtet. Dieses Grundgefühl hat mich unglaublich inspiriert und zur Fantasie angeregt.

Das ist ein gleichzeitig vergangenheitstrunkener und gegenwartsbewusster Erzähler, der da durch Rom geht. Der kennt die Geschichte, weiß als Althistoriker, dass die Antike uns "das nächste Fremde" ist. Und er leidet diffus am Hier und Jetzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der eine Figur sagt: "Die Sprache darf doch nicht verrohen", und eine andere entgegnet: "Die Sprache ist unser Gemüse – wir können sie nur noch gekocht vertragen." Da denkt man unweigerlich an die Verrohung der politischen Debatten des vergangenen Jahres. Ist der Satz "Die Sprache ist unser Gemüse – wir können sie nur noch gekocht ertragen" Ihr verklausulierter Kommentar dazu?

Vielleicht, ja. Es steckt darin auf jeden Fall die untergründige Hoffnung, dass man Sprache als etwas Besonderes, etwas unglaublich Reiches und Kostbares, auch Verantwortungsbewusstes wahrnehmen kann. Dass man sich einerseits nicht der Verrohung hingibt und Sprache nur als ein Medium benutzt, um Hass und Wut und Geifern zu transportieren. Andererseits sollte man Sprache aber auch nicht als eine dauerhaft geputzte und hygienische Form des Desinfektionsmittels begreifen. In diesem wahnsinnigen Gegenüber widerstreitender Tendenzen befinden wir uns ja gerade. Das, was ich in Rom so unglaublich anregend fand, war, dass das Schöne, das leicht abgetan wird als eine Art Zuckerguss, eben das Zentrale war. Mich beschäftigte die Frage, was schön ist, welche Kraft Kultur entwickeln kann und wie sie sich behaupten kann gegenüber den bei uns vorherrschenden Instanzen Politik und Wirtschaft. Die Sprache gehört für mich ganz klar in die Sphäre der Kultur.

Sie haben am eigenen Leib erfahren, wie es ist, "zwischen Brachialpolemiker und Moraleiferer" zu geraten, wie Sie das im Buch nennen. Es kam so weit, dass Sie öffentlich erklären mussten, nicht der Posterboy der Neuen Rechten zu sein, was man Ihnen unterstellt hatte. Irgendetwas läuft falsch bei politischen Debatten hierzulande, wo man – Zitat – "jede Gelegenheit zum vorschnellen Urteil nutzt", oder?

Ja, die Denunziationslust ist natürlich sehr groß. Das ist nichts Neues. Alle merken im Moment in irgendeiner Weise, dass die Art, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir einander permanent Unterstellungen machen und uns anbrüllen, in eine Sackgasse führt. Das wirklich Entscheidende ist, wieder zu lernen: die Verantwortung für ein Gemeinwesen, die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und Liberalität im echten, nicht im vorgespielten Sinne. Ich habe als Historiker nach hinten relativ viel Raum. Für mich ist die Vorstellung des Republikanischen, der Bürgerlichkeit, die mich auch nach Rom getrieben hat, so definiert, dass man in der Kommunikation unter Anwesenden, in einem Gespräch oder Streitgespräch zu Kompromissen kommt und zum bestmöglichen Gedankenspiel. Das müssen wir wieder lernen. In der Hinsicht kann das antike, republikanische Rom durchaus ein Vorbild sein. Nicht unbedingt das moderne Rom, das einem die Verrohung und Volkstribunenhaftigkeit der Politik vor Augen führt. Da ist nichts mehr übrig geblieben von der antiken Vorstellung eines republikanischen Bewusstseins.

Dieser heutige Neofaschismus in Italien klingt auch an in einzelnen Szenen, die Sie beschreiben. Rom steht sinnbildlich für das "alte Europa". Mit einem früh verstorbenen Jugendfreund, so heißt es im Buch, hätten Sie gestritten über Europa, "die Gründung einer Kommune geplant, einer Akademie oder notfalls auch einer Partei". Sie haben eine Intellektuellen-Gruppe mitbegründet, die sich "Arbeit an Europa" nennt und sich regelmäßig in verschiedenen europäischen Städten trifft, um was genau zu machen?

Um zu versuchen, Europa als Idee wieder ernst zu nehmen und historisch- philosophisch-ideengeschichtlich zu ergründen. Über Europa wird enorm viel politisch und ökonomisch, bürokratisch auch gesprochen. Aber Europa basiert auf kulturellen Fragen. Ich würde sagen, im Grunde ist Europa das Widerspiel der drei großen Instanzen Religion, Kunst und Wissenschaft. Aus deren Rangeln miteinander, aus deren Tanz entsteht überhaupt so etwas wie die europäische Idee und alles, was dann politisch-ökonomisch daraus gemacht wird, ist nur die Ableitung davon.

Wir denken derzeit zu sehr über Europa im Rahmen der Europäischen Union nach. Die EU ist ein sehr gutes Hilfskonstrukt, aber nicht alles, wenn wir uns über Europa unterhalten. Und gerade bei den vielen Verächtern des Europäischen im Moment denke ich, dass man ihnen besser gewappnet begegnen sollte und nicht einfach nur antwortet auf das, was sie politisch-ökonomisch kritisieren. Man kann ihnen eben auch in einer kulturell gebildeten, kulturell überzeugten Form antworten, die um den flirrenden Urgrund weiß, der das Europäische ausmacht. Darum geht es in dieser Intellektuellen-Vereinigung, wo verschiedene junge Intellektuelle alle drei Monate zusammenkommen, sich immer einem Kernbegriff widmen und versuchen, das einzukreisen, was eine neue kulturell codierte Sprache über Europa sein könnte.

Diese Gedanken über Europa ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Da werden Europa-Vordenker wie der italienische Kommunist Altiero Spinelli zitiert, da wird auf Friedrich Schlegels Zeitschrift "Europa" verwiesen, da wird geschwärmt, Europa sei eine "alte Traumfabrik", "die Hoffnung auf eine höhere Ordnung macht, zusammenhält, was unter der Hand zu zersplittern droht". Klingt alles reichlich romantisch.

Unbedingt. Für mich ist Romantik eigentlich nur ein Diminutiv von Rom. Das schreibe ich ja auch an einer Stelle. Das ist natürlich philologisch nicht korrekt, aber trotzdem wahr. Rom und Romantik sind für mich eng miteinander verbunden, auch wenn sich die historischen Romantiker selbst eher mit dem Mittelalter beschäftigt haben. Ich finde, Emphase, Empfindung, Bewusstseinserweiterung, all das ist möglich, wenn man sich mit Rom beschäftigt. Es geht darum, sich anfassen zu lassen von der Geschichte, die eben nicht antiquarisch-langweilig-vergangen ist, sondern eine gegenwärtige Kraft, die einem Mut machen kann. Gleichzeitig ist es eine Kraft, die Kritik übt.

Das ist doch in keiner Weise eine Idealisierung oder Nostalgie, die man an den Tag legt, wenn man sich mit dem Vergangenen beschäftigt. Vielmehr halte ich das für eine kämpferische Gegenüberstellung: Was war einmal und was ist daraus geworden? Wie können wir dieses Gleichgewicht der verschiedenen historischen Mächte herstellen? Was können wir daraus ableiten an staunenswerten und faszinierenden Mitteln, um heute wieder über Europa zu sprechen?

Es ist doch ganz klar: Die Rede über Europa ist an einem Endpunkt angekommen. Das hat man bei den Europawahlen gerade gesehen. Es gibt kein wirklich europäisches Pathos mehr. Wir müssen wieder zu einer anderen Art des Redens über Europa kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht nur eine elitäre Angelegenheit ist. Kultur ist ähnlich wie Religion etwas, das durchaus einen bindenden und verbindenden Charakter haben kann gerade über nationale Grenzen hinweg. Wie wäre es gewesen, wenn die Bundeskanzlerin in den Zeiten der Finanzkrise einfach mal ein Gedicht aus dem europäischen Lyrik-Kanon vorgetragen hätte, um dadurch ihre Wertschätzung zum Beispiel gegenüber einem Land wie Griechenland oder Spanien deutlich zu machen? Wir müssen wieder dahin kommen, dass Kultur – so, wie es früher immer auch gewesen ist – als ein bindendes Mittel gerade dann wirkt, wenn die Konflikte und die Krisen überhand nehmen.

"Römische Tage" von Simon Strauß erscheint am 22. Juni bei Tropen.