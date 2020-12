Silvesterkracher: Lockdown-Streit um den Tanz im Savoy

Dagegen klagt nun Wolfgang Schörnig, Anwalt des Münchner Tanzclub Savoy das Grundrecht Artikel zwei "freie Entfaltung der Persönlichkeit ein". Zusätzlich auch das auf Gleichbehandlung aus Artikel drei. Schörnig ist selbst begeisterter Amateurtänzer und hat für sein juristisches Vorgehen eine plausible Begründung: "Ein Beispiel, für Bayern sehr typisch: Es sind zwei Ehepaare, begeisterte Schafkopfspieler. Sie können sich 24-Stunden lang am Tag an einem Küchentisch zusammensetzen und Schafkopf spielen. Gleichzeitig verbietet der Freistaat einem Tanzpaar, dass es – nach einem Hygienekonzept – völlig alleine im Saal an einer Spiegelwand die erlernten Figuren alleine trainiert."

Vertrauen in den Flow

Schörnigs Gegenspieler, die Landesanwaltschaft, beruft sich nach Rückfrage in einer knappen Presseerklärung auf die gefassten Regelungen, deren Sinn, so wörtlich, es sei, "nachhaltig die Kontaktreduzierung herbeizuführen." Dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in diesem Jahr in der Sache noch einmal neu entscheidet, ist unwahrscheinlich. Michaela Weinzierl wird sich trösten müssen mit dem, was sie vergangenen Frühsommer erlebt hat: "Ich kann mich noch erinnern. Nach dem ersten Lockdown kamen wir zum Trainer. Und der meinte dann: 'Och, so schlecht war das jetzt nicht.'" Das gibt ihr Zuversicht, dass trotz langer Einschränkung von dem Flow der Meisterschaft ein bisschen körperliches Gespür übrig ist.