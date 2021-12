Silvester im Metaverse: Times-Square-Party als digitales Event

Wenn am Silvesterabend am Times Square der Ball Drop das alte Jahr verabschiedet, regnet es Konfetti und bis zu 60.000 Menschen liegen sich feiernd in den Armen. Normalerweise. Dieses Jahr ist die legendäre Party in New York auf 15.000 vollständig geimpfte Menschen beschränkt. Wer sich jedoch gern als Avatar ins Getümmel schmeißen und das Metaverse erkunden möchte, kann dieses Jahr das Decentraland besuchen.

Virtuelles Konzert und Dance Off mit Avataren

Auf der 3D-Plattform für virtuelle Realität wird der One Times Square nachgebaut – jener Wolkenkratzer, auf dessen Dach seit 1907 der leuchtende Zeitball installiert wird, der den Silvester-Countdown begleitet. Das 26-stöckige Gebäude wird der erste Wolkenkratzer in dem virtuellen Spiel sein und soll unter anderem VIP Lounges auf dem Dach und Kunstgalerien für NFTs beherbergen. In der Silvesternacht soll es ein virtuelles Konzert und eine Dance-Off-Party mit Avataren geben. Die Feier vom echten Times Square und aus anderen Teilen der Welt soll per Livestream übertragen werden.

Errichtet wird der virtuelle One Times Square von dem US-Immobilienunternehmen Jamestown, das auch Eigentümer des realen Wolkenkratzers ist. Die Investition ist dabei weniger Marketing-Gag als Vermögensstrategie: Denn virtuelle Immobilien in Decentraland sind NFTs, deren Wert durch den anhaltenden NFT-Hype stetig steigt. Wie hoch die Kosten für den Bau des virtuellen Wolkenkratzers sind, ist nicht bekannt.