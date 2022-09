Sigrid Nunez' Memoir: "Eine Feder auf dem Atem Gottes"

Wirft man einen Blick auf die biographischen Daten von Sigrid Nunez, ist es nicht vermessen zu behaupten: Dieses als Roman ausgewiesene Buch aus dem Jahr 1995 ist eigentlich ein Memoir, eine erzählte Autobiografie. Memoirs halten sich nicht in jedem Detail an das Erlebte. Sie fiktionalisieren es. Und mitunter gibt das Leben nichts her, dann bleibt nur noch die Fiktion. Und so heißt es in "Eine Feder auf dem Atem Gottes": "Als ich die Erzählungen von Tschechow und Gogol las, erinnerte ich mich an meinen Vater [...,] und eine neue Möglichkeit präsentierte sich mir: Mein Vater war nicht jemand, der nicht sprach, sondern jemand, dem niemand zuhörte. Er war wie eine Figur in einer Erzählung auch in dem Sinn, dass er erfunden werden musste."

Fragile Existenzen

Die namenlose Ich-Erzählerin ist die dritte Tochter eines schweigsamen Panama-Chinesen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft und einer herrischen Deutschen, die durch den Weltkrieg ein Paar werden und in New York eine Familie gründen. In Kapitel eins mit dem Titel "Chang" erklärt die Erzählerin, wie ihr Vater unter der Mesalliance leidet – er wird bitter, schuftet in zwei Jobs, streitet mit der Mutter. Schließlich stellt er das Reden fast ganz ein. Auf die Frage der Tochter, wie die Chinesen so seien, sagt er: "Sind wie alle andelen." Die Mutter erklärt nach seinem Tod: "So war er. Er hatte im Allgemeinen nicht viel zu sagen."