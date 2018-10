Zum Tod der Architekturfotografin Sigrid Neubert

Es ist, als würde man mit Sigrid Neuberts kontraststarken Schwarzweiß-Fotografien Architektur neu entdecken, sogar Altbekanntes wie das BMW-Hochhaus am Münchner Olympiapark: ein futuristisch schimmernder, in den Himmel strebender Baukörper – so dramatisch in der Aussage und pur in der Form hat man das ikonische vierzylindrige Gebäude von Karl Schwarzer lange nicht wahrgenommen.

Schwere Geometrien beginnen zu tanzen

"In dieser Konsequenz ist es tatsächlich äußerst selten, um nicht zu sagen: es ist einmalig, dass sie über einen so langen Zeitraum in einem durchaus auch rauen Umfeld gearbeitet hat", sagt Frank Seehausen, Architekt in Berlin und beim Amt für Bayerische Denkmalpflege in München, über die Arbeit von Sigrid Neubert. "Architekten sind häufig auch sehr, sehr starke Persönlichkeiten, aber sie konnte da wunderbar Paroli bieten. Sie hat die Fähigkeit gehabt zuzuhören, aber auch Contra zu geben. Und sie konnte dann auch in ihren Bildern ein Statement abgeben."

Die Transformation gelingt der Fotografin auch bei weniger prominenten Bauwerken. Der Erlöserkirche in Erding von Hans-Busso von Busse zum Beispiel: Der Kirchenkörper ist ein scheinbar einfach sich aufschwingendes Zeltdach, Sigrid Neubert aber macht die so komplexe wie hochästhetische innere Konstruktion der tragenden Holzverstrebungen in all ihrer Spiritualität erlebbar. Oder ein Hörsaalgebäude der Universität Würzburg von Walther und Bea Betz. Ein Beispiel für Brutalismus – die wuchtige Betonarchitektur der 70er-Jahre. Sigrid Neubert zeigt, wie die schweren Geometrien zu tanzen anfangen können, wie sich die scheinbare Strenge aufzulösen verstand in ein Spiel ineinander greifender Räume. Atemberaubend.