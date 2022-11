Signiermaschine – Bob Dylan hat signierte Bücher nie angefasst

Nun gab der Verlag zu, dass es sich in den Sonderausgaben nur Kopien von Dylans Autogramm fänden. Ein Skandal, nachdem das Werk erst in diesem Monat auf den Markt gekommen war. "The Philosophy of Modern Song" erschien in den USA am 1. November. In dem Musikbuch bewertet Dylan Kompositionen unterschiedlicher Songwriter. Im Mittelpunkt stehen die USA, stehen Country-Songs und früher Rock’n’Roll von Größen wie Johnny Cash, Little Richard und Carl Perkins. Viele der besprochenen Lieder stammen aus der Mitte der 50er Jahre.

RND/AP