Das machen Prince' Nachlassverwalter aus "Sign O' The Times"

Tontechnikerin Susan Rogers erinnert sich genau an die Aufnahme von Power Fantastic im März 1986. Prince hatte seine Band The Revolution in sein Heimstudio eingeladen, um den Track aufzunehmen. Weil es aber nicht genug Isolationskabinen gab, sang Prince den Song bei Rogers im Kontrollraum. Dort fehlte auch noch ein Kopfhörer. Rogers konnte die Aufnahme nicht über den Lautsprecher abhören, weil es sonst eine Rückkopplung mit Prince' Mikrophon gegeben hätte. "Er sang den Song in einer Ecke stehend, wie ein Schuljunge der gerade bestraft wird. Ich saß nur wenige Fuß entfernt und hörte nur seine Stimme. Ein kostbarer Moment! Nur sein großartiger Gesang, ohne Begleitung. Es war wunderbar!", schwärmt Rogers.

Eine Zeit der Krisen und großen Spannungen

In der Phase, in der "Sign O' The Times" entstand, war Susan Rogers praktisch täglich mit Prince im Studio. Es war eine Zeit des Umbruchs für den Musiker. Er trennte sich von seiner Band The Revolution und wenig später auch von seiner langjährigen Verlobten Susannah, der Zwillingsschwester von Revolution-Gitarristin Wendy Melvoin. "Es gab ständig Konflikte und all diese Spannungen wurden zu Musik. Jeder Tag sah neue Songs. Einige davon veröffentlichte Prince, andere war er nicht bereit, zu teilen. Diese Songs landeten im Tresor."

Im sagenumwobenen Tresorraum seines damals gerade entstehenden Paisley-Park-Studios landeten gleich mehrere komplette Alben, an denen Prince zwischen 1985 und 1987 gearbeitet hatte: So etwa das Jazz-Projekt The Flesh. Zwei Alben, an denen The Revolution beteiligt war: "Roadhouse Garden" und "Dream Factory". Ein Funk-Projekt unter dem androgynen Pseudonym Camille. Und "Crystall Ball", eine dreifach-LP.

Die Nachlassverwalter leisteten ganze Arbeit

Die Nachlassverwalter des Prince Estate hatten also die Qual der Wahl. Ein Jahr lang arbeitete sich etwa Prince-Experte Duane Tudahl durch das bisher unveröffentlichte Material – und half bei der Auswahl der Songs für das erweiterte Box-Set von "Sign O' The Times".

"Es ging darum, so viel Musik in guter Qualität zu veröffentlichen wie nur möglich", sagt Duane Tudahl. "Auch Tracks, die noch nicht unter Bootleggern kursieren. Und möglichst gründlich zu sein, denn Prince nahm zwei bis drei Songs am Tag auf. Die Aufnahmen sind sogar chronologisch angeordnet. Es ist also so, als ob Prince seine eigene Geschichte erzählt, durch seine Musik.“

63 bisher unveröffentlichte Songs

Das Super Deluxe Set von "Sign O' The Times" beinhaltet unfassbare 63 bisher unveröffentlichte Songs: Darunter alternative Versionen, wie etwa das Demo von "I Could Never Take The Place Of Your Man", das Prince bereits 1979 aufgenommen hatte. Oder eine Version von "Dorothy Parker" mit einem Bläsersatz von Saxofonist Eric Leeds. "Prince vertraute Eric. Deshalb ließ er ihn machen. Als er die Version mit Bläsern hörte, meinte Prince: Sie ist cool, passt aber nicht so ganz zu diesem minimalistischen Song. Bisher kannte niemand diese Version! Aber es ist ein weiteres Beispiel dafür, welchen Einfluss Musiker wie Wendy und Lisa, oder eben Eric Leeds auf seine Musik hatten."

Saxofonist Eric Leeds ist wohl selbst Schuld daran, dass eine weitere Aufnahme im Tresor verschwand: "Can I Play With You", eine Zusammenarbeit von Prince mit Jazz-Superstar Miles Davis. Der Song war für dessen Album "Tutu" gedacht: "Prince wollte von mir eine ehrliche, objektive Einschätzung zu der Aufnahme. Und ich sagte: Der Song ist nicht wirklich gut. Und ehrlich gesagt: was Miles da improvisiert hat, klingt auch nicht besonders interessant. Und Prince gab mir recht."

Miles Davis mit Prince

Miles Davis und Prince, zusammen auf der Bühne im gerade fertiggestellten Paisley Park – eine DVD der Silverstershow von 1987 ist ebenfalls Teil der Super Deluxe Edition von "Sign O' The Times". Genauso wie das neu abgemischte Original-Doppelalbum, alle Singles und Maxiversionen und ein Audiomitschnitt einer kompletten Liveshow. Komplettiert wird das Ganze von einem 120 Seiten starken Begleitbuch mit Liner-Notes zu den Archiv-Aufnahmen, Abbildungen von handgeschriebene Lyrics und seltenen Fotos.

Das Ganze ist natürlich nicht billig: Rund 150 Euro kostet das 8 CD-Set, für die 13-LP-Vinyl-Edition müssen Fans etwa 280 Euro bezahlen. Prince wäre wohl nicht besonders glücklich darüber, dass all das Material jetzt veröffentlicht wird. Das jedenfalls vermutet Matt Fink, Keyboarder von The Revolution. Er hält das "Sign O' The Times"-Set aber für gelungen: "Ich finde es richtig, dass seine Nachlassverwalter all das Material jetzt veröffentlichen um sein Vermächtnis am Leben zu halten und seine Relevanz. Vielleicht würde Prince das ja doch verstehen."

