Das Sigmund Freud Museum eröffnet mit neuer Ausstellung wieder

Vier der fünf Schwestern von Sigmund Freud wurden in deutschen Vernichtungslagern ermordet. "Das ist eine der Schwestern meines Vaters, die im Konzentrationslager starb", kommentiert Freuds jüngste Tochter Anna private Schwarzweiß-Filme, auf denen ihr Vater zu sehen ist. Die Filmsequenzen ergänzen drei neu konzipierte Dauerausstellungen über Freuds Leben und Werk sowie die jüdischen Bewohner der Berggasse 19.

Museum und Gedenkstätte

Eine Adresse, die jeder Wiener Taxifahrer kennt – und vielschichtiger Ursprungsort der Psychoanalyse, sagt Monika Pessler, die Direktorin des Freud Museums: "Das ist so eine ungeheuerliche Entdeckung gewesen, dass wir nicht Herren oder Frauen im eigenen Haus sind, sondern dass es im Unbewussten Regungen gibt, die unsere Entscheidungen beeinflussen." Nach dem Angriff kürzlich auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz und die Synagoge dort versteht Monika Pessler das Freud Museum auch als Beitrag für jüdisches Leben in Österreich und Mahnmal: "Von fast 80 Jüdinnen und Juden, die über zwei Jahre hier auf ihre Deportationen 'gewartet' haben, haben nur drei überlebt." Nun wurde ein Raum eingerichtet, in dem all diese Menschen mit Namen genannt werden. "Das heißt, es ist eine Gedenkstätte", so Pessler.

Mit mehr als 550 Quadratmetern ist die Ausstellungsfläche fast doppelt so groß wie zuvor. Dazu gehören die Praxisräume von Sigmund und Anna Freud sowie die Zimmer, in denen Freud seine Patienten behandelte und bahnbrechende Werke wie die "Traumdeutung" schrieb. Auch die Privatzimmer sind erstmals zugänglich. Hohe Altbauräume, in denen der Neurologe Freud gelebt, geforscht, geschrieben und behandelt hat. Besucher können den gleichen Blick aus dem Fenster werfen wie einst Freud und seine Patienten.