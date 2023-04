Siemens-Stiftung: Marcel Lepper äußert sich erstmals zu Rauswurf

Gigantisches Archiv und Netzwerk der Neuen Rechten

Auch in dieser Hinsicht also erschien Lepper vor einem Jahr als die genau richtige Wahl zur späten Inangriffnahme der Aufarbeitung der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. Lepper sagt nun gegenüber dem BR: "Diese Stiftung hat ein gigantisches Archiv, das diese ganzen rechten Netzwerke dokumentiert, und zwar nicht nur die der Stiftung, sondern rechte Netzwerke, die quer in die Parteienlandschaft hineinragen, die in den Literatur- und Wissenschaftsbetrieb mit hineinragen. Die Stiftung hat über Jahrzehnte dieses Archiv nicht nur gesperrt und nicht zugänglich gemacht für die Forschung, obwohl es viele Projekte gab, sondern sie hat auch geleugnet, dass es solche Überlieferungen in der Stiftung überhaupt gibt. Dieses Archiv ist da, und ich bin natürlich angetreten, das nicht nur zu digitalisieren, sondern mit Zeithistorikerinnen und Zeithistorikern Projekte zu machen. Mit dem Münchner Institut für Zeitgeschichte, aber auch mit vielen Zeithistorikern in der Republik, weil man da polyperspektivisches Herangehen braucht. Es kann sein, dass die Stiftung sich das jetzt sogar zu eigen macht, aber in meiner Zeit bin ich da auf sehr schwere Blockaden gestoßen."

Die Widerstände in der Stiftung beschreibt Lepper so: "Das sind zunächst einmal Grenzen des vordergründigen Desinteresses. Man hat gesagt, das sei doch schon alles erforscht. Erforscht ist natürlich ein Stand, der auf Wikipedia nachzulesen ist über einzelne Personen. Aber mir ging es ja in meiner Stiftungszeit, mir geht es auch als Wissenschaftshistoriker nie um das Fehlverhalten einer einzelnen Person, in diesem Falle des ersten Geschäftsführers der Stiftung, Amin Mohler. Über den entstehen eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten parallel. Mir ging es eher um die Strukturen, und bei den Strukturen wurde es dann schnell sensibel. Diese Strukturen ragen weit in die Gegenwart, diese Strukturen betreffen lebende Personen, die im Umfeld der Stiftung noch unterwegs sind, diese Strukturen betreffen eben auch Einschätzungen, Neigungen und nicht zuletzt liebgewonnene, geschützte Mechanismen dieser Stiftung, und da sprangen sofort die auch Abwehrreaktionen an, zunächst einmal einbremsend, verzögernd, dann aber auch deutlich aggressiver." Ein aggressiver Ton charakterisiert auch die Rede- und Schreibweise des Amtsvorgängers von Marcel Lepper, Heinrich Meier, den der BR zur Causa befragt hat, der aber Zitate aus Telefonaten und Mails untersagt.

Die Rolle Heinrich Meiers

Lepper hatte 2022 die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Heinrich Meier angetreten, der 37 Jahre lang (1985-2022) diese Institution zur Förderung der Künste und Wissenschaften geleitet hatte. Der Philosoph Meier (70), der sich nunmehr mit dem Fantasie-Titel "Director emeritus" schmückt, scheint auch nach seinem Ausscheiden eine Art "Schattenherrschaft" geführt zu haben, so berichten es mehrere Quellen unabhängig voneinander dem BR. Unterlagen aus dem Stiftungsarchiv sollen in seinem Privathaus lagern. Zudem ist Meiers frühe Sympathie für rechtsextreme Denker in seiner Zeit als Gymnasiast in Ottoschwanden (Schwarzwald) dokumentiert in mehreren Ausgaben des von ihm herausgegebenen Schülermagazins "Im Brennpunkt". Darin besprach er unter anderem in den Jahren 1970 und 1972 Bücher Armin Mohlers und zitierte zustimmend aus diesen. In den dem BR vorliegenden Exemplaren von "Im Brennpunkt" schrieb der Schüler Meier seinerzeit von "deutschen Dauerkapitulanten”, "Berufsbewältigern", "EKD-Verzichtspastoren" und "Nationalmasochisten”, die sich in "selbstmörderischer Inbrunst” und "Hofhundmanier" ihrer "Vergangenheitsneurose” hingäben. Der junge Meier erkannte in der Vergangenheitsbewältigung "eine ernste Gefahr für uns alle", beklagte eine "politische Erpressung mit Schuldtiteln", führte Caspar von Schrenck-Notzings Wort von der "Charakterwäsche” an und schrieb von "totaler Umerziehung” durch "amerikanische Charakterreformer”. Der BR bat den heute in den Vereinigten Staaten lehrenden Meier, der sich derzeit an der Universität von Chicago aufhält, um eine schriftliche Stellungnahme zu diesen seinen frühen politischen Äußerungen. Meier hat ausführlich geantwortet, untersagt aber das wörtliche Zitieren aus seiner geharnischten Mail, die nicht nur sehr lang, sondern auch reich an Insultationen ist.

Behinderung der Forschungsarbeit?

Marcel Lepper stellt gegenüber dem BR fest: "Man kann auf jeden Fall sagen, dass mir mein eigener Vorgänger in dieser Stiftung, Heinrich Meier, mein Leben alles andere als leichtgemacht hat. Heinrich Meier ist ein einerseits als Philosoph einschlägig bekannter Wissenschaftler, andererseits aber weiß die Welt auch, dass er persönlich aus diesen rechtslastigen Netzwerken kam. Viele haben immer gesagt, dass er damit abgeschlossen hat in der Stiftung – ob das so ist, wird die Forschung zeigen. Da maße ich mir an dieser und keiner anderen Stelle ein Urteil an. Was aber klar war: Dass die Mechanismen um meinen Vorgänger und auch die Mechanismen, die mit dieser alten Stiftungsstruktur tun haben, sehr stark blockiert haben.

Das betrifft nicht nur die Stiftungsgeschichte, sondern auch viele liebgewonnene Gewohnheiten, nicht kodifizierte Routinen, die zu etwas führen wie einem Binnenzirkel, der nach außen nicht transparent ist." Lepper ist sich sicher, dass Meier "ganz deutlich über Armin Mohler [Geschäftsführer 1964-1985] in diese Stiftung gelangt" sei: "So wie Mohler über die alten Netzwerke der SS in die Stiftung gelangt ist. Die Stiftung hat in ihrem Narrativ zwei Denkfehler. Man hat immer gefragt, wie kann das denn sein, dass jemand wie Heinrich Meier als Philosoph ein wissenschaftliches Programm macht, aber an Mohler doch anschließt, d.h. durch Mohler kommt. Und eine Stufe vorher noch: Wie kommt Mohler überhaupt ins Amt, wenn man davon ausgeht, dass Ernst von Siemens ein herausragender Kunst- und Wissenschaftsmäzen ist? An beiden Schnittstellen gibt es klare Kontinuitäten."

"Deutschlandrat" traf sich in der Stiftung

Der Historiker Moritz Fischer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte hat in einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz über "Die Neue Rechte im letzten Jahrzehnt der Bonner Republik" das rechtsradikale Dreigestirn Armin Mohler, Franz Schönhuber (den einstigen stellvertretenden BR-Chefredakteur, Bestseller-Autor von "Ich war dabei" und späteren Mitbegründer der Partei "Die Republikaner") sowie Hellmut Diwald - einen neurechten Erlanger Historiker – detailliert untersucht. Das Trio verfolgte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre den Plan eines "Deutschlandrats". Sie traten für ein Ende des "Bewältigungsrummels" ein und plädierten für eine "Entkrampfung" im Verhältnis zur eigenen Geschichte und für eine "Entkriminalisierung" derselben. Moritz Fischer stieß im Bayerischen Hauptstaatsarchiv im Nachlass Schönhubers u.a. auf einen Brief Armin Mohlers an Franz Schönhuber vom 1.12.1981, in dem es heißt: "Eine Gesellschaft kann nicht existieren, wenn jeder jedem seine Vergangenheit um die Ohren klatscht."

Im Oktober 1979 bereits veranstaltete die von Mohler seinerzeit geführte Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, wie Fischer berichtet, eine Tagung zum Thema "Die Deutsche Neurose. Über die beschädigte Identität der Deutschen". Unter den Teilnehmern: Heinrich Meier, der spätere Nachfolger Armin Mohlers. 1983 trafen sich Schönhuber, Mohler und Diwald in den Räumen der Münchner Stiftung, um die konkreten Planungen zur Konstitution des "Deutschlandrats" voranzutreiben. Moritz Fischer sagt gegenüber dem BR: "Die Siemens-Stiftung hatte nicht explizit etwas mit dem Deutschlandrat zu tun, aber für die Neue Rechte spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Wenn man sich die Teilnehmer der Tagung 1979 ansieht, dann waren das natürlich teilweise auch diejenigen, die im Deutschlandrat gewirkt haben. Diese Themen setzt Mohler natürlich nicht zufällig auf die Agenda der Stiftung. Hier wurde die intellektuelle Vorarbeit für die Proklamation des Deutschlandrats geleistet."