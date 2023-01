"Sieht nach Sabotage aus": Bart-Verbot empört Russlands Soldaten

"In den kommenden Stunden wird die Stimmung explodieren", schreibt der russische Propagandist und Politologe Sergej Markow wütend in seinem Blog. Grund dafür: Das Verteidigungsministerium wies die Frontsoldaten nach Angaben russischer Militärexperten an, sich die Haare zu schneiden und zu rasieren. Außerdem sei die Benutzung aller privaten Gegenstände untersagt, darunter neben Geländewagen auch Handys, Tablets und Drohnen. Dass das Oberkommando außerdem darauf beharren soll, dass Soldaten ordnungsgemäße Uniformen tragen müssten, spricht nicht dafür, dass in den russischen Reihen derzeit geregelte Verhältnisse herrschen. Offenbar will der neue Oberbefehlshaber Waleri Gerassimow die Disziplin wiederherstellen, was ihm allerdings aus den Kreisen der russischen Militärexperten und Ultrapatrioten nicht gedankt wird, ganz im Gegenteil.

Sind "dumme Untergebene" schuld?

Sergej Markow, bekannt für seine extremistischen Ansichten, die allerdings in Russland mehrheitsfähig sind, vermutete, der viel diskutierte "Bart-Erlass" diene dazu, den gerade eben als direktem Verantwortlichen eingesetzten Generalstabschef Gerassimow zu "verunglimpfen". Es handle sich wohl um eine Kampagne gegen ihn: "Oder er wird von dummen Untergebenen umgeben." Das Oberkommando sei momentan eher hinderlich als nützlich für den Kampf.

"Ich denke, es wäre nützlich, wenn die Behörden darüber nachdenken würden, wie sie die Motivation ihrer Kämpfer erhöhen und sie nicht mit dieser Farce zu dämpfen", so ein weiterer empörter Netz-Kommentator mit 600.000 Followern: "Aber ich bin mir sicher, dass das alles ein Missverständnis ist und dieser Unsinn nicht wirksam wird." Er witterte eine "Demoralisierung" in den eigenen Reihen, wenn private Navis und Drohnen nicht mehr genutzt werden könnten: "Ich hoffe wirklich, dass es ein Versehen ist oder jemand etwas falsch verstanden hat. Sonst sieht es nach Sabotage aus." Falls die Soldaten tatsächlich auf private Ausrüstung verzichteten, werde sich der Bestand "um den Faktor 100" verringern, prophezeite der Blogger düster.

Enkel greiser Generäle sind gefragt

Es kein Geheimnis, dass sich zahlreiche russische Rekruten ihre Ausstattung selbst besorgen mussten, manche haben sich sogar dafür verschuldet, was eher an das Zeitalter der Landsknechte im 16. Jahrhundert erinnert als an eine moderne Streitmacht. Die Uniformen aus Lagerbeständen gelten als minderwertig, sogar im Ausland produzierte neue Bekleidungsgegenstände fielen durch mangelhafte Nähte und wenig belastbares Textilmaterial auf. Der aus eigenen Mitteln zu deckende Bedarf fängt bei Funktions-Unterwäsche an und hört bei gefechtstauglichen Nachtsichtgeräten und schusssicheren Westen auf.

Auch geländegängige Fahrzeuge wurden teils privat angeschafft, so dass jetzt der Unmut groß ist, dass all diese Autos offizielle Militärkennzeichen haben müssen. Teils entlädt sich eine sarkastische Wut gegen die Militärführung, die überwiegend aus Senioren über 60 besteht: Die Enkel "greiser Generäle" müssten ihren Altvorderen dringend erklären, dass es unmöglich sei, Drohnen ohne Smartphone zu steuern, hieß es in einem Blog: "Am Besten erläutern sie ihnen auch, was eine Drohne ist."

Offen kritisieren Frontberichterstatter die beklagenswerte Lage der russischen Rüstungsindustrie, die schon lange nicht mehr in der Lage sei, angemessene Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Falls es dabei bleibe, dass private Fahrzeuge verboten bleiben, müssten die Soldaten halt zu Fuß gehen. Demnach ist die Versorgungslage in den russischen Reihen katastrophal, und der massive Einsatz der privaten Söldnertruppe "Wagner", die überwiegend Gefängnisinsassen rekrutierte, zeigt darüber hinaus, dass Putin erhebliche personelle Probleme an der Front hat.

"Lohnt nicht, darauf einzugehen"

"Es sieht sehr, sehr seltsam aus", kommentierte der kremlnahe Journalist Andrej Medwedew (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen ehemaligen russischen Präsidenten) die jüngsten Verbote aus dem Verteidigungsministerium: "Warum brauchen wir überhaupt private Autos, werden mich die Leser fragen. Gibt es in der Armee nicht genug? Ein Fahrzeug ist im Krieg ein Verbrauchsgegenstand, es stimmt daher, wir haben nicht genügend. Warum das so ist und warum es keine Reserven gibt, das ist eine gesonderte Frage. Es lohnt sich definitiv nicht, darauf einzugehen." Ob Kämpfer einen Bart trügen oder nicht, sei "überhaupt nicht wichtig".

"Möglicherweise wird bereits in diese Richtung gearbeitet"

Tschetscheniens vollbärtiger Machthaber Ramsan Kadyrow, um Kritik an russischen Generälen nicht verlegen, beschimpfte einen von ihnen für dessen angebliches "Bla Bla Bla". Er selbst verstehe mehr von "Militäroperationen", so Kadyrow: "Er hat versagt." Im Übrigen seien Drohnen und andere Technik heutzutage an der Front überlebenswichtig, ein Seitenhieb auf Gerassimow und dessen Team. Ähnlich rüde äußerte sich Söldnerführer Prigoschin über die Armeeführung.

Die russische Fachpresse ist voll mit Berichten über Probleme mit der Bewaffnung. So bauten sich einige Panzerbesatzungen eigenhändig Schutzschirme aus Draht, die vor aus Drohnen senkrecht abgeworfenen Granaten schützen sollen. Weil diese Hilfskonstruktionen allerdings den schnellen Ausstieg aus der Luke und die Handhabung von Maschinengewehren behindern, sind sie sehr unbeliebt. Jetzt forderte das Magazin "Topwar", statt auf "Marke Eigenbau" doch besser auf industriell gefertigte Schutzeinrichtungen zu setzen: "Möglicherweise wird bereits in diese Richtung gearbeitet." Nach zeitgemäßer Fabrikation klingt das nicht gerade. Putin selbst will in der Rüstungsindustrie eine gewisse "Dynamik" erkennen.

"Russlands Armee ist schlecht"

Unterdessen versprach Verteidigungsminister Sergej Schoigu bis 2026 eine "groß angelegte Armeereform". Hintergrund sind wohl die Erfahrungen mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, der völlig anders verläuft, als der Kreml das geplant hatte. Selbst streng linientreue Experten wie Sergej Markow schreiben inzwischen öffentlich, die russische Armee habe sich als "schlecht" herausgestellt und ihren Anspruch, die zweitstärkste Truppe der Welt zu sein, verloren. Sie habe überdies den Gegner "extrem falsch eingeschätzt". Dagegen sei die ukrainische Armee "stabil und effizient" und eine der "stärksten der Welt".

"Mangel an frischen Ideen"

Herbe innerrussische Kritik muss inzwischen auch Lawrows Außenministerium aushalten. Es wird von Nationalisten als "Abteilung für ernste Bedenken" gebrandmarkt und für seine vermeintlich "lasche Haltung" gegenüber Sanktionen beschimpft. Mal legt ein Botschafter im Baltikum an der angeblich falschen Stelle Blumen nieder, mal ehrt ein Kollege in Tadschikistan eine Schriftstellerin, die Russland vor dreißig Jahren "nördliche Barbaren" nannte: "Der Mangel an frischen Ideen und gesunder Offensive unserer Diplomaten ist seit langem festzustellen. Viele Aktionen von Botschaften auch im nahen Ausland, ihre Besessenheit von traditionellen Arbeitsmethoden, ihre passive Reaktion auf Ereignisse werfen in der Öffentlichkeit Fragen auf."