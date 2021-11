Siegsdorfer Mammut-Entdecker von Bredow in Paraguay ermordet

Bernard Raymond von Bredow wurde bekannt, weil er schon als Schüler gemeinsam mit Robert Omelanowsky im Gerhartsreiter Graben in Siegsdorf die Rippe eines Mammuts fand. Zehn Jahre später, nachdem sich von Bredow bei den Behörden gemeldet hatte, wurde das gesamte Skelett, das auf den Namen "Oskar" getauft wurde, ausgegraben und ab 1987 im nichtstaatlichen Südostbayerischen Naturkunde- und Mammut-Museum präsentiert. Dort sind auch Knochen von Höhlenlöwe, Wolf, Riesenhirsch und Wollnashorn zu sehen.

Von Kindheit an weltweit unterwegs

Der vielseitig interessierte von Bredow ist seit seiner Jugend viel unterwegs gewesen: Geboren 1959 in Siegsdorf als Sohn eines Simultandolmetschers, reiste er schon mit vier Jahren zu einem Onkel ins kanadische Toronto und im Alter von neun Jahren zum Großvater nach Neuseeland, wo er gern auf die Jagd ging und angelte. Nach der Rückkehr besuchte er unter anderem das "Elite-Internat" in Stein an der Traun. In Indien kümmerte er sich im Rahmen eines UN Entwicklungsprogramms um Fermentierungs-Anlagen zur Herstellung von Methangas aus Haushaltsabfällen. Bei der Trans-Canada-Pipeline war er für die Kontrolle der Schweißnähte zuständig.

Seit 1988 widmete sich von Bredow immer wieder dem Thema Mammut und Eiszeit. Im walisischen Cardiff wirkte er am dortigen Nationalmuseum an einer Ausstellung mit. Ab 1990 war er mehrfach in Sibirien unterwegs und arbeitete mit Kollegen vom Paläontologischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Moskau zusammen. Von Bredows "Mammutheum" in Scharam bei Siegsdorf, das sich als "Experimentalmuseum zum Anfassen" versteht, zeigt in der Saison zwischen Ostern und Ende Oktober neben Skeletten zahlreiche Ausgrabungsobjekte. Es wurde bereits von einer Million Besuchern bewundert.