Wie gemalt wirkt Schwochows "Deutschstunde"-Adaption fürs Kino

Schwochow rührt nicht an den Grundzügen, dem Gerüst des Romans. Auch im Film erinnert sich Siggi nach dem Zweiten Weltkrieg an seine Kindheit. In einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche muss er über die "Freuden der Pflicht" schreiben und kann nur an die eigene Geschichte denken. Auch im Film ist der Maler, gespielt von Tobias Moretti, die strahlende Identifikationsfigur, Held und Opfer gleichermaßen. Aber Schwochow vertraut sich genug, um einzelne Stränge, Figuren etwas anders zu gestalten als der Roman es tut, und den – im Ganzen – mit einer eigenwilligen Ästhetik zu übersetzen: Wie gemalt wirkt der Film immer wieder – als wäre das Setting statisch, ein Gemälde, in dem die Figuren auf- und abtreten und doch so unbeweglich bleiben wie die Landschaft um sie herum. Die Mutter zum Beispiel, die in ihrer Stummheit gefangen ist. Oder der Vater, der erst in NS-Uniform seine Pflichten übererfüllt, um nach der Entnazifizierung die NS-Symbole von der Uniform zu nehmen, aber gleich wieder in sie hinein zu schlüpfen und ungebrochen an die alten Begriffe und Tugenden zu glauben.

Ein Spiel, dass in die Gegenwart reicht

Schwochow lässt seine Figuren nur selten deutlich aussprechen, was sie denken. Wer sie sind, was sie quält, wie sie sich quälen – das vermittelt sich über Gesten, Blicke, über die Umgebung, in die sie hineingestellt werden – angefüllt mit Symbolen der Zerbrechlichkeit und des Todes, des Begrenzten und Labyrinthischen. Immer wieder gerät diese Inszenierung etwas zu dramatisch, zu überhöht, auch zu eindeutig. Und doch staunt ein Zuschauer, wie viel Schwochow auf diese Weise vermittelt. An Geschichte, persönlich wie politisch. Aber auch an Übertragung in die heutige Zeit. Einzelne Bilder, kurze Einstellungen lassen einen ans Heute denken – ganz ohne aufdringliche Hinweise. An die moderne Psychologie zum Beispiel, an aktuelle Debatten um Bilder und ihre Urheber, und – natürlich – an die Herausforderung, widerständig zu sein oder so zu werden.