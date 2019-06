Auf ihrem traditionellen Heimattag in Dinkelsbühl feiern die Siebenbürger Sachsen heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt heute Abend (07.06.19) mit einer Willkommensparty im Festzelt auf dem Schießwasen. Offiziell eröffnet wird der Heimattag morgen um 11.00 Uhr im Schrannen-Festsaal.

Gemeinsam für die Interessen der Landsleute

Das diesjährige Motto des Pfingstreffens "70 Jahre - Für die Gemeinschaft" greift das 70-jährige Jubiläum des Verbandes der Siebenbürger Sachsen auf. Es steht für die lange Tradition des Verbands und das Selbstverständnis, gemeinsam für die Interessen der Landsleute einzustehen, teilt der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit. Der am 26. Juni 1949 in München gegründete Verband entwickelte sich im Prozess der Anerkennung der Siebenbürger Sachsen als Vertriebene zur Interessenvertretung auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, rechtlichem und auf kulturellem Gebiet, so der Verband.

Großer Trachtenumzug am Pfingstsonntag

Der Heimattag mit vielen politischen und kulturellen Vorträgen und Podiumsdiskussionen dauert bis Pfingstmontag gegen Mittag. Ein Höhepunkt ist der große, farbenprächtige Trachtenumzug durch die Dinkelsbühler Altstadt am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr. Danach treffen sich die Teilnehmer um 11.30 Uhr zu einer Kundgebung vor der Schranne, bei der auch Rainer Wieland (CDU), einer der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments mit dabei sein wird. Zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl werden wieder über 20.000 Teilnehmer erwartet.