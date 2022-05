"Sie zeigen nur noch Rentner": Hat russische Propaganda versagt?

"Es gab viele Fehler, Ungereimtheiten und sogar Absurditäten im Informationsbereich", so das bittere Fazit des russischen Dichters und Kulturkritikers Igor Panin (49) über die Werbeanstrengungen des Kreml: "Es gibt Kämpfe, Menschen sterben. Und sie müssen wissen, wofür sie kämpfen und sterben. Die Sache ist zu ernst, um sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Nur haben wir das jetzt noch nicht begriffen, gemessen an der Tatsache, dass sich nicht ändert." Die Ukrainer hätten ein scharf umrissenes Feindbild, die Russen tappten über die Ziele Putins weitgehend im Dunkeln: "Der Mangel an verständlichen Informationen deprimiert die Kämpfer mitunter."

"Höchste Form der Respektlosigkeit"

So werde von Moskau mal behauptet, es gehe um eine "Befreiung" der Ukraine von "Nazis", dann solle der Bevölkerung im Donbass "geholfen" werden, ein anderes Mal werde die Schaffung eines erweiterten "Neurussland" ausgerufen, und nicht wenige träumten von einer Wiedererrichtung der Sowjetunion, so Panin, der in Russland für seine "sehr maskulinen Gedichte" geschätzt wird.

Das Durcheinander werde vom "endlosen Fachsimpeln" im russischen Fernsehen noch weiter befördert, und dass die Kommunisten den Antrag gestellten hätten, die sowjetische Flagge wiedereinzuführen, sei auch nicht gerade hilfreich gewesen: "Ja, einige Formationen verwenden sowjetische Flaggen. Andere mögen das zaristische Banner. Oder scharlachrote Fahnen mit dem Antlitz Christi. Der Donbass und die Region Luhansk haben ihre eigenen Trikoloren. Und die Tschetschenen und die ossetischen Freiwilligen kämpfen jeweils unter ihren Fahnen." Es sei die "höchste Form der Respektlosigkeit", ausgerechnet jetzt die rund 350 Jahre alten traditionellen russischen Farben zu ignorieren.

"TV-Talks wirklich unerträglich"

"Unsere Soldaten dachten, dass sie hauptsächlich von Drogenabhängigen und Faschisten im Regiment Asow bekämpft würden, während der Rest der Ukraine mit Blumen auf unsere Streitkräfte wartete", so Igor Panin in seinem Beitrag für die kremltreue "Literaturnaja Gaseta". "All dies hätte vermieden werden können, wenn wir eine normale Propagandamaschine gehabt hätten, die die einfachsten Dinge erklärt." Tatsächlich seien die Argumentationen in den TV-Sendungen jedoch "wirklich unerträglich".

Nur noch Spott hat Panin für den Rummel um die "Oma mit dem roten Banner" übrig, eine patriotische Werbefigur, die eine ukrainische Seniorin zum Vorbild hat, die in einem Netz-Video unerschrocken die Sowjetflagge schwenkte: "Wenn Sie sich die Berichte des russischen Fernsehens ansehen, scheint es, als würden nur noch Rentner rumlaufen, die der Sowjetunion nachtrauern."

Statt Lenin-Denkmäler zu restaurieren, sei es wichtiger, den jungen Leuten "bezahlbare Bildung, menschenwürdige Arbeit, menschenwürdige Löhne, Freizeit- und Unterhaltungsangebote" in Aussicht zu stellen, damit sie sich in der "russischen Welt erfolgreich verwirklichen" könnten. Die Wiedererrichtung der Ukraine als Sowjetrepublik wirke vergleichsweise "seltsam".

Ukrainische Propaganda "leider sehr erfolgreich"

Diese Kritik an der Propaganda kommt zu einer Zeit, in der Russlands militärische Probleme unübersehbar geworden sind. Die "Prawda" nannte die Lage bereits "alarmierend", regionale russische Behörden sahen sich veranlasst, eilig einen "Einmarsch" zu dementieren, Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte "zusätzliche Maßnahmen" in Aussicht, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, denn ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben bei ihrer Offensive nördlich von Charkiw bereits die russische Grenze erreicht und beschossen ein Dorf nahe der russischen Stadt Belgorod.

Die Ukrainer sind militärisch offenbar so durchsetzungsfähig, dass Putins Lieblingsblatt "Komsomolskaja Prawda" ihren Lesern bereits die "Geheimnisse" der "hochmotivierten" Truppe erläuterte: "Die stärkste Propaganda und Ideologie sind auf Seiten der ukrainischen Armee: Sie sagen, dass die mächtigsten und fortschrittlichsten Nationen des Planeten hinter ihnen stehen, wir dagegen seien Untermenschen, Orks und Steppjacken-Kämpfer."

Mit dieser Botschaft sei die Ukraine "leider sehr erfolgreich". Und geradezu satirisch mutet die Bemerkung an, die ukrainische Bevölkerung sei "im Moment nicht in der Lage, ihren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen, da sie unter dem Druck von Terror und Propaganda" stehe.