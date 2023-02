"Sie wollen nicht kämpfen": Russland bilanziert ein Jahr Krieg

"Wir haben uns kennengelernt", bilanziert der kremlfreundliche Donbass-Politiker Daniil Besonow ein Jahr Krieg, und das meint er keineswegs durchweg positiv, sondern spricht von "Stärken und Schwächen". Was er konkret meint, wird in anderen Telegram-Kanälen fassbar.

"Viele schreiben über die Probleme mit den einberufenen Soldaten, vermeiden aber vorsichtig ein sehr heikles Thema: Viele von ihnen wollen nicht kämpfen", so der in den russischen Medien sehr präsente Militärblogger Vladlen Tatarsky: "Lassen Sie uns uns sofort einschränken, ich spreche nicht von allen Mobilisierten, ich spreche von vielen. So viele, dass es zu einem Problem geworden ist. In 90 Prozent der Fälle geschieht das in Regimentern und Bataillonen, die ausschließlich aus Mobilisierten bestehen. Es gibt nur einen Grund für ein solches Verhalten: Die Menschen wurden einfach getäuscht. Ihnen wurde gesagt, dass sie nicht in einen Krieg ziehen würden, sondern nur zum Objektschutz eingesetzt würden."

"Alles andere als ideal"

In vielen russischen Städten, darunter Tomsk, Nowosibirsk, Murmansk und Rostow am Don, entstanden zum Jahrestag spontan Mahnmale, an denen Trauernde Blumen niederlegten. Die Behörden nahmen laut russischer Exil-Presse zahlreiche Teilnehmer fest. Ein Zeichen dafür, dass es durchaus noch eine liberale Opposition gibt, wenn auch eine stark geschwächte.

"Gott sei Dank, dass alle unsere Mängel jetzt, nachdem wir mit der Operation begannen, aufgedeckt wurden", so der prominente Kriegsberichterstatter Alexander Kots von der "Komsomolskaja Prawda" zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine: "Es ist gut, dass wir verstanden haben, in welche Richtung wir voranschreiten müssen und was wir bei der weiteren Entwicklung unserer Armee anstreben müssen. Sie ist definitiv nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Es ist auch alles andere als ideal. Obwohl es uns an einigen Frontabschnitten teuer zu stehen gekommen ist, das einzusehen. Es ist bitter, dass diese Entwicklung mit einem sehr hohen Preis bezahlt werden musste."

Teuer wurde der Krieg für Russland in jeder Hinsicht, nicht nur, was die Menschenleben betrifft. Laut US-Portal "Bloomberg" verloren die russischen Oligarchen etwa zwanzig Prozent ihres Vermögens.

"Pläne haben Realität nicht standgehalten"

Das klingt nicht gerade triumphal, und Kreml-Dauerkritiker Igor Strelkow räumt denn auch ein, dass der Jahrestag in Russland seiner Meinung nach "irgendwie still, ohne große Feierlichkeiten und zeremonielle Erklärungen" verlaufe. Strelkow malt sich sarkastisch aus, dass irgendwo in Russland eine "handgeschnitzte Holzstatue" des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu aufgestellt werden könnte, damit die Leute einen Ort hätten, an dem sie "spucken" könnten. Das ist eine Anspielung darauf, dass sich Schoigu in seiner Freizeit als Maler und Holzschnitzer betätigt.

Militärfachmann Jewgeni Buschinski von der Moskauer Universität äußerte sich in den "Moskowski Komsomolez" unfreiwillig tragi-komisch: "Was die Dauer des Krieges betrifft, so ist das einzige, was Putins jüngster Botschaft entnommen werden kann, der Vorschlag, den Teilnehmern an der Sonderaktion alle sechs Monate Urlaub zu gewähren."

Blogger Boris Rozhin behauptet in bester Kreml-Manier, mit dem Krieg habe Russland seine "volle Souveränität" zurückerhalten. Leider hätten die "Vorkriegspläne" der Realität "nicht standgehalten". Daher sei es nötig, " die Gesamteffizienz der Operationen, ihre Aufarbeitung und die gesellschaftlichen Veränderungen zu steigern", worunter Propagandisten wie Rozhin nichts anderes als eine Kriegswirtschaft verstehen, der alles andere untergeordnet werden müsse, nach dem Motto "Kanonen statt Butter". Putin hatte allerdings kürzlich genau das Gegenteil in Aussicht gestellt und soziale Wohltaten verkündet.

"Absolut unlogischer und undenkbarer Punkt"

Ex-Präsident Dmitri Medwedew schwadronierte, Russland müsse auch die Grenzen Polens nicht sonderlich ernstnehmen, nach dem "Sieg" allerdings warteten auf Moskau Verhandlungen, die "sicher schwierig und gereizt" würden. Grundlegende Vereinbarungen über "echte Grenzen" erwartet er dabei nicht, sondern "erschöpfende Monate und Jahre der Konfrontation, sowie Wutausbrüche und Unhöflichkeit" seitens der Gegner Russlands.

Andere Blogger bedauern mit Hinweis auf die Ukraine, dass es nicht möglich sei "mit halber Kraft einen großen Staat zu besiegen, der von außen Unterstützung erhält, selbst wenn er sich in einem miserablen Zustand befindet". Verlieren könne Russland allerdings nur durch "interne Probleme".

Kaum jemand habe vor einem Jahr die weitere Entwicklung voraus gesehen, urteilt ein Telegram-Kanal mit 340.000 Followern: "Viele Faktoren haben zur derzeitigen Situation geführt, aber jetzt sprechen wir nicht darüber, sondern erinnern daran, dass wir alle nach einem Kriegsjahr an einem absolut unlogischen und undenkbaren Punkt gelandet sind. Deshalb schließen wir nicht aus, dass wir uns in einem Jahr abermals in einer undenkbaren Realität wiederfinden werden."

"Sehr begrenzter Sieg" auf Platz eins

Der in den Medien täglich zitierte Politologe Sergej Markow nennt acht Möglichkeiten, wie der Krieg enden könnte, von einem kompletten Sieg Russland bis zu seiner völlig Niederlage, und wagt es, die Wahrscheinlichkeiten für jede Variante anzugeben. Demnach erwartet er einen "sehr begrenzten Sieg" seines Landes, wobei die Ukraine zu einem gewaltigen "Anti-Russland" werden könne. Ein "koreanischer" Schwebezustand steht bei Markow auf Platz zwei, also ein Waffenstillstand ohne jede Vereinbarung, bei dem die Truppen eine bestimmte erreichte Frontlinie einfrieren. Weniger wahrscheinlich sei die Eroberung von Großstädten wie Odessa und Charkow. Abgestufte Formen der Niederlage hält der kremlnahe Markow natürlich für unwahrscheinlich.

"Auf die Mistgabeln heben"

Wie immer am undiplomatischsten gibt sich "Wagner"-Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, der sich kürzlich über Munitionsmangel beschwerte und einen rabiaten öffentlichen Streit mit dem seiner Meinung nach "unpatriotischen" Gouverneur von Swerdlowsk, Jewgeni Kuiwaschew, austrägt.

Der Politiker hatte Prigoschin wohl nicht ohne Absprache mit höheren Stellen "Gesetzlosigkeit" vorgeworfen und bekam vom so Gescholtenen dafür ordentlich Kontra: "Das Land ist in einer schwierigen Lage, weil es regionale Bürokraten wie Sie gibt. Während des Krieges von 1941-1945, der sich jetzt wiederholt, hat Stalin Leute wie Sie und [den St. Petersburger Gouverneur] Beglow einfach erschossen. Ich denke, wir werden bald darauf zurückkommen. Ich bin mir sicher, dass die Zeit nicht mehr fern ist, wo unsere Menschen den Siedepunkt erreichen und euch und ähnliche Menschen, wie ihr es seid, auf die Mistgabeln heben werden." Das lässt die Frage aufkommen, ob Russland nicht doch die oben erwähnten "internen Probleme" hat.

"Unterwerfen oder untergehen"

Der französisch-amerikanische Schriftsteller Jonathan Littell erinnerte zum Jahrestag daran, worum es seiner Meinung nach in diesem Krieg aus westlicher Sicht geht: "Putin weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Aber wir können uns noch viel weniger leisten zu verlieren, da es um den Verlust von allem geht, was für uns am wertvollsten ist. Niemand in Europa will in einer Welt leben, die den von Russland und China befolgten Gesetzen Darwins folgt – also in einer Welt, in der sich die Starken nehmen, was sie wollen, und die Schwachen sich nur unterwerfen oder untergehen können."