Sie werden fehlen: Diese Kulturschaffenden sind 2020 gestorben

Christo

Zum Tod des Verpackungskünstlers Christo war bei uns im Radio ein hübsch verunglückter Satz zu hören: "Christo hat nicht einfach eingepackt, er hat verhüllt". In der Tat. Seine Frau Jeanne-Claude und er verhüllten zusammen ein Tal in Colorado oder einen Küstenabschnitt in Australien, vor allem verhüllten sie 1995 den Berliner Reichstag – und die Leute, so Friedrich Schorlemmer, "standen vor diesem Gebäude wie vor einem Geheimnis". Christos und Jeanne-Claudes Kunstaktion kam so überragend gut an, dass man sich wirklich fragt, wieso genau ihr eigentlich 25 Jahre der erbitterten Kämpfe um ihre Genehmigung vorausgehen mussten. Letztlich stimmte ja doch, was der SPD-Politiker Conradi zuvor im Bundestag über die Pläne des Künstlers gesagt hatte: "Christos Umhüllung des Gebäudes mit Stoff gibt dem Bau eine neue, überraschende ästhetische Gestalt. Er eröffnet uns die Chance, diesen Bau in seiner Eigenart anders wahrzunehmen. Die zeitweilige Verhüllung wird unsere Sicht schärfen. Erkenntnis durch Verfremdung."

Christo starb am 31. Mai im Alter von 84.