"Sie stinken vor Angst": So wüst beschimpfen sich die Russen

Wenn die Musen donnern, haben die Waffen zu schweigen, hieß es bereits scherzhaft in den russischsprachigen Medien, womit sie das berühmte lateinische Sprichwort ins Gegenteil verkehrten: Der Kampf um die Meinungshoheit tobt in Putins Reich inzwischen so lautstark, dass selbst Panzer kaum noch dagegen anzukommen scheinen und sogar eine Spitzendiplomatin wie die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa (46), ausfällig wurde.

"Niemand glaubt an ihre Aufrichtigkeit", schimpfte die Politikerin über die Hollywood-Schauspielerin Angelia Jolie, die das ukrainische Lemberg besucht hatte. Damit nicht genug: Sacharowa ereiferte sich, dass die Medien zwar für die Ukrainer "Empathie" zeigten, nicht jedoch über den 8. Jahrestag der Feuerkatastrophe im Gewerkschaftshaus von Odessa berichtet hätten, bei der damals 48 prorussische Demonstranten ums Leben kamen. Offenbar bringe das "keine Werbegelder".

"Ich glaube nicht an ihre Aufrichtigkeit"

Niemand von denen, die "wegen übersteigerter Angst" Russland verlassen hätten, habe sich dazu geäußert, weder "Medienpersönlichkeiten", noch "Prominente und soziale Aktivisten". Die Massenhinrichtungen von Butscha seien in diesen Kreisen dagegen sofort Thema gewesen, so Sacharowa auf ihrem Telegram-Profil: "Ich glaube auch nicht an deren Aufrichtigkeit. Ich glaube, dass ohne Geld ihr 'echter Patriotismus' nicht geweckt werden kann, und wenn das Vaterland, ohne von ihnen direkt etwas zu fordern, lediglich ein anständiges Verhalten erwartet, stinken sie geradezu stechend vor Angst."

Von einer leitenden Diplomatin wären eigentlich weniger wüste Worte zu erwarten gewesen, doch ihr Chef, Außenminister Sergei Lawrow, hatte ja gerade selbst mit unfassbaren Bemerkungen jede Menge Schaden angerichtet.

Ziemlich viele Sicherungen durchgebrannt

Dass Hitler angeblich "jüdisches Blut" in sich hatte ("Ich könnte auch falsch liegen") und Juden die leidenschaftlichsten Antisemiten sein sollen ("Schwarze Schafe gibt es überall"), wie es Lawrow im italienischen Fernsehen behauptet hatte, sorgte in Israel für gewaltige Empörung. Offenbar sind im russischen Außenministerium ziemlich viele Sicherungen durchgebrannt, denn Israel hat eine große russischstämmige Bevölkerung und gehörte bisher nicht zu den ausgewiesenen Gegnern des Kreml, sondern zum Kreis der möglichen Vermittler.

Doch Putins Propagandamaschine scheint gehörig ins Stottern geraten zu sein. Die aggressivsten Lautsprecher des Kreml gerieten dabei erheblich unter Druck. So musste sich die nassforsche Chefin von RT Russia, Margarita Simonjan (42), von einem der prominentesten Schlagerstars zurechtweisen lassen, weil sie den populären TV-Moderator und Kriegsgegner Maxim Galkin (45) als "Schwulen" beschimpft hatte, der wegen des Geldes eine "alte Frau" geheiratet habe, nämlich Sängerin Alla Pugatschowa (73), mit der er seit einigen Wochen in Israel lebt.

"Ihr fangt an, Fäulnis zu verbreiten"

Diesen Ausrutscher kommentierte Kreml-Liebling und Musik-Ikone Filipp Kirkorow (55), der äußerlich an Modemacher Harald Glööckler erinnert, mit den Worten: "Ich bemerke zunehmend eine wachsende interne Aggression gegeneinander. Wir sind ein multinationales Volk. Und jetzt, wenn ich die Stigmatisierung von Menschen mit unterschiedlichen Ansichten sehe, werde ich bitter. Ihr Hexenjäger verschärft die interne Spaltung. Ihr fangt an, Fäulnis zu verbreiten."

Stars wie Anna Netrebko und Putins abtrünniges Patenkind Ksenia Sobchak begrüßten diesen Appell. Dagegen ereiferte sich RT-Redakteur Anton Krasowki, Kirkorow habe der russischen Gesellschaft "ins Maul geschissen", sie sei doch so "monolithisch und einig" wie eh und je. Schauspielerin Maria Shukshina (54) nannte Kirkorows Tour eine "dämonische Show", weil der Schlagersänger ein Kreuz auf die Bühne wuchten ließ und darauf tanzte. Andere verbaten sich das "Regenbogengefieder" des notorisch auffälligen Promis.

"Nur Negativität, Wut und Hass"

Margarita Simonjan durfte die Kritik von Kirkorow getrost auf sich persönlich beziehen. Aber eine Frau wie sie, die sich nach eigener Aussage nicht mal vor dem Atomkrieg fürchtet, weil ja jeder sterben müsse, wird sich kaum von Drohungen aus den Fankreisen Pugatschowas beeindrucken lassen, die ankündigten, sie zu "zerschmettern": "Wir müssen bestimmte Übel und Unhöflichkeiten bestrafen, diejenigen, die zynisch und böswillig gegen das Gesetz verstoßen", schimpften die Anhänger der legendären Sängerin in Richtung Simonjan.

Der Sänger und Kriegsgegner Sergei Lasarew (39) findet die aktuelle Stimmung in Russland dermaßen aggressiv, dass er eine "kreative Pause" ankündigte: "Es fällt mir sehr schwer, mich in einer so turbulenten Zeit, in der es nur Negativität, Wut und Hass gibt, inspirieren zu lassen. Es ist sehr schwierig, all dem zu widerstehen. In solchen Momenten möchten Sie sich einschließen und niemanden in Ihre Welt lassen."

"Abscheuliches liberales Loch"

Nur einer mag noch skrupelloser sein als Simonjan: TV-Talker und Putin-Kumpel Wladimir Solowjow (58), der jetzt Ärger hat, weil er die Stadt Jekaterinburg als "abscheuliches liberales Loch" verunglimpfte. Eine Wutwelle sondergleichen schwappt dem Extremisten seitdem entgegen, Lokalpatrioten drohen mit Anwälten, er müsse sich wohl auf Prügel einstellen, heißt es, und die seien dann kaum als "ukrainische Sabotage" zu verkaufen. Boxer und Olympiasieger Jegor Mechontsew (37) schrieb über Solowjows Ausfälle: "Sie sind der Neonazi, von dem Sie sprechen. Sie teilen die Menschen in Uraler und Moskowiter, in Ukrainer und Russen. Sie sind der Schurke."

"Grunzen! Das ist ein neues Wort"

Ausgerechnet vom Rechtsaußen-Politiker Ilja Wiktorowitsch Lasarenko (48) musste sich Nationalist Solowjow sagen lassen, er habe einen "alten Furz" gelassen, seine Ansichten über Jekaterinburg seien nur "Gegrunze" - ein Ausdruck, der seitdem Karriere macht: "Grunzen! Das ist ein neues Wort, die Entdeckung dieser Tage. Es wurde besonders von denen gemocht, die weder Putin noch die 'Spezialoperation' mögen", so der kremlfreundliche Politologe Sergei Markow (64).

In Diskussionsforen geht es seitdem hoch her, Dissidenten haben schon einen konkreten Verdacht: "Die Präsidialverwaltung verliert schnell die Kontrolle über die Situation. Die Marionetten machten sich selbständig und jede von ihnen rudert, wie sie es für richtig hält." Die auflagenstarke "Moskowski Komsomolez" schrieb: "Männlichkeit macht nicht die Gossensprache aus, sondern der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio und ein ehrliches Eingeständnis der eigenen Fehler."

Der ukrainische Journalist Sergei Naumowitsch bemerkte zu dem schrillen Streit, das "Kommunikationsniveau innerhalb der Russischen Föderation" habe einen "neuen Höhepunkt" erreicht, womit wohl eher ein Tiefpunkt gemeint war.