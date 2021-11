Sie sind wieder da - "Ghostbusters: Legacy"

Die letzten Jahrzehnte, sie scheinen an Summerville spurlos vorbeigegangen zu sein: In dem abgelegenen Ort im Bundesstaat Oklahoma sind Staub und Wind so präsent wie zu Zeiten der großen Dust-Bowl-Dürre, im neonbeleuchteten Diner werden die Bestellungen noch auf Rollschuhen serviert und stabiles WLAN ist weit und breit nicht zu finden. Der reinste Horror für einen 15-Jährigen, der eben noch in Chicago gelebt hat. Aber der Umzug ans Ende der Welt hat für Trevor, seine alleinerziehende Mutter und seine drei Jahre jüngere Schwester noch einiges mehr an Überraschungen parat. Viele davon lauern im neuen Domizil der Familie: dem halb verfallenen Farmhaus des kürzlich verstorbenen Großvaters.

Zurück in die 80er

Quietschende Metallgatter, knarzende Holzdielen, diffuses Licht, ein geheimer Keller voller rätselhafter Gegenstände: Der Ton ist schnell gesetzt in „Ghostbusters: Legacy“. Das vierte Leinwandabenteuer der kultisch verehrten Geisterjäger spielt zwar in der Gegenwart, führt emotional aber zurück in die 80er-Jahre. Damals erschien der erste Teil der Reihe. Aber auch Klassiker wie „Die Goonies“ und „Gremlins“ kamen ins Kino und verankerten Coming-of-Age-Abenteuer und Horrorkomödien im Gedächtnis einer ganzen Generation von Filmfans.