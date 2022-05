"Sie sagen uns nicht die Wahrheit": Russen misstrauen dem Kreml

So was nennt man wohl ein "komisches Gefühl": Die regierungsfreundliche russische Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" (NG) kritisiert in einem Leitartikel ohne Autorennamen, dass die Kreml-Propaganda immer weniger mit der Realität zu tun habe. Sie spricht in der Überschrift von einem "Krieg der Elite". Offenbar habe Putin die Parole ausgegeben: "Wir müssen arbeiten und nicht nach Ausreden für unsere Mängel und Misserfolge bei der 'Spezialoperation' suchen." Das gelte ganz besonders "in Anbetracht der persönlichen Rolle" des Präsidenten bei der Entscheidung zum Angriffskrieg am 24. Februar, so der Kommentar, der damit fast schon unheimlich anmutet. Wird Putin damit erstmals zum Sündenbock gemacht?

"Die Zeit ist nicht danach"

"Es ist klar, dass der Durchschnittsmensch die Wahrheit noch nicht kennt, wie es um den Ersatz für die importierten Waren und den Rückgang der Baubranche bestellt ist. Es soll wohl unmöglich gemacht werden, die Moral und den Kampfgeist der Nation durch Jammern und Skepsis zu untergraben. Es scheint, dass wir gerade aus diesen Gründen nicht regelmäßig mit Informationen über die Verluste von Personal und Ausrüstung versorgt werden. Die Zeit ist nicht danach", grübelt die NG mit sarkastischem Unterton.

Moskaus Gegner seien jedenfalls nach den Milliarden-Zusagen aus dem Westen "in optimistischer Stimmung": "Sie sagen, dass mit soviel ​​Geld alles möglich ist und dass sich bald alles komplett ändern wird. In Moskau sagen unsere Quellen, dass niemand die Frage der territorialen Aufteilung der Ukraine gelöst hat und dass alle an das Schwarze Meer angrenzenden Gebiete dem Zugriff von Kiew entzogen werden sollen. Das verspricht kein schnelles Ende des Konflikts und erhöht die systemische Unsicherheit."

Noch folgen die Massen dem Bild von "Gut und Böse"

Es gebe "keine Diplomatie, keine Vereinbarungen, keine Zugeständnisse", stellt die NG fest: "Heute hat man den Eindruck, dass sich Wolodymyr Selenskij eindeutig in der stärkeren Position befindet." In Russland dagegen würden Informationen "oft durch Propaganda ersetzt", gründliche Diskussionen "durch Vorurteile und Hass". Die Massen seien bisher gehorsam der vorherrschenden Einteilung von Gut und Böse gefolgt - was wohl bedeuten soll, dass das nicht so bleiben muss. Alles in allem sei das "besorgniserregend".

Konkrete Gründe dafür nennt die NG auch: Der Vorsitzende des Ausschusses für Verfassungsgesetzgebung und Staatsaufbau des russischen Föderationsrates, Andrei Klischas, hatte behauptet, Russland sei "völlig gescheitert" bei dem Versuch, die importierten Waren durch eigene zu ersetzen. Die Immobilienbranche ist total eingebrochen, doch Putin hatte gegen alle Indizien behauptet, das habe nichts mit dem Krieg zu tun.

Ex-Konzernchef: "Ölembargo wird für Russland ein Schock"

Täglich häufen sich unzusammenhängende Horrormeldungen aus dem Wirtschaftsleben, die meist nur in der kremlkritischen Oppositionspresse oder Fachblättern zu lesen sind. Die Fischindustrie fürchtet um die Lieferung von Dosen, weil es an Weißblech fehlt, der ehemalige Chef des Ölkonzern Lukoil, Wagit Alekperow, sagte vorher, dass ein Ölembargo für Russland ein "Schock" sein werde: "Eine schnelle Umleitung von Lieferungen aus Europa auf andere Märkte wird nicht möglich sein. Der Aufbau der Infrastruktur dafür wird Jahre dauern, insbesondere in einer Zeit, in der die globale Industrie aufgrund der jüngsten Krisen bereits Investitionen in Billionenhöhe verloren hat.

Recherche-Netzwerk: "Gesamte russische Armee in der Ukraine"

Die Fluggesellschaft Aeroflot muss angeblich schon in drei Monaten Maschinen ausschlachten, um an Ersatzteile zu kommen. Die Zentralbank verweigert Auskünfte zu ihrer Devisenpolitik, um den Absturz des Rubels zu verhindern. Die Außenhandelsstatistik wurde Mitte April ausgesetzt, um "falsche Einschätzungen und Spekulationen zu vermeiden" und weil die "Daten nun Schwankungen" unterlägen. Doch der stellvertretende Leiter der zuständigen Behörde, Ruslan Dawydow, raunte gegenüber dem Wirtschaftsblatt RBC, der Rückgang sei "nicht so dramatisch oder katastrophal, wie es sich manche wahrscheinlich" wünschten. Es sei jetzt ein "Plateau" erreicht worden. Konkrete Zahlen blieb er schuldig.

Das alles ist für Kreml-Propagandisten natürlich kein Thema, lässt sich jedoch nicht vollkommen aus der Berichterstattung fernhalten, und wolkige Formulierungen wie die erwähnte erhöhen nur die Unsicherheit.

Derweil will das kremlkritische Recherche-Netzwerk "Projekt" herausgefunden haben, dass mittlerweile sämtliche kampffähigen Einheiten der russischen Armee in der Ukraine eingesetzt sind. Sogar die 15. motorisierte Schützenbrigade aus der Region Samara soll mobilisiert worden sein, die einzige Einheit, die Russland für internationale UNO-Friedensmissionen bereit hält. "Für einen 'Spezialeinsatz' bräuchte es deutlich geringere Kräfte", urteilt "Projekt". Alle Aufklärungsverbände, die gesamte selbst fahrende Artillerie, alle Luftlandeeinheiten seien an der Front - was angesichts des riesigen Landes nicht für Putins Stärke sprechen würde, wenn es denn zutrifft.

"Protestpotential" erhöht

Soziologen vom Umfrageinstitut FOM haben mittlerweile auch eine Zunahme des "Protestpotentials" in Russland gemessen, vor allem, was die soziale und wirtschaftliche Lage betrifft. Demnach glauben derzeit 24 Prozent der Befragten, dass "viele Menschen" zu Demonstrationen kommen würden. Ein Monat zuvor waren es nur 17 Prozent. "Die Antwort auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit ihrer Teilnahme an Protestaktionen ist für diejenigen, die hauptsächlich Informationen aus dem Fernsehen beziehen, und diejenigen, die von Informationen aus dem Internet leben, genau gleich", so Grigori Kertman, der Leiter der FOM-Analyse-Abteilung: "Offenbar deutet das darauf hin, dass die Hauptgründe für die Proteststimmungen jetzt sozialer, wirtschaftlicher, nicht politischer Natur sind."

In der "Moskowski Komsomolez" bestätigt ein Psychotherapeut einmal mehr, dass er von Patienten überrannt wird, die mit der "instabilen Welt" nicht mehr klarkommen: "Konzentrieren Sie sich zuerst auf das, was das Leben im Allgemeinen verbessert und erst dann auf aktuelle Angelegenheiten. Sonst kann der Teufelskreis nicht durchbrochen werden."