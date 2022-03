"Sie sagen, es ist zu unsicher": Kreml lehnt Front-Konzerte ab

Für "Truppenbetreuung" ist die Zeit nach Angaben des Kreml noch nicht reif, obwohl russische Künstler bereit seien, an die Front zu reisen und dort aufzutreten. Sergei Kiriyenko, der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung der Russischen Föderation, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS: "Bis heute halten sowohl das Verteidigungsministerium, als auch das Kulturministerium der Russischen Föderation eine große Anzahl von Bewerbungen von herausragenden russischen Kulturschaffenden zurück, die begierig darauf sind, vor aktiven Einheiten aufzutreten, die gerade die spezielle Militäroperation durchführen. Sie wurden vom Verteidigungsministerium mit der Begründung gebremst, sie sagen, dass es zu unsicher ist."

Zahl der Hilfsanträge hat "stark zugenommen"

Es gebe "eine große Anzahl russischer Kulturschaffender", die bereit seien, "Verträge und Geld abzulehnen", aber nicht die "Hingabe an ihr Land, an die russischen Traditionen, an den kulturellen Kodex, den Russland hat" aufzugeben, so Kiriyenko. Für sie seien "das Land und die Menschen sind viel wichtiger als alle Verträge". Allerdings seien diese Künstler erheblichem Druck ausgesetzt, sie würden sogar "erpresst", damit sie sich gegen Russland aussprächen. Um deren Einnahmeausfälle wenigstens teilweise auszugleichen, stelle die Regierung eine Milliarde Rubel zur Verfügung, umgerechnet knapp elf Millionen Euro. Die Zahl der "derzeit laufenden Anträge" habe bereits "stark zugenommen".

Erste Auszahlungen sollen noch im April erfolgen, kündigte der Politiker an: "Dies sind Mittel, die zur Unterstützung kultureller Projekte im Zusammenhang mit der russischen kulturellen Identität, traditionellen spirituellen und moralischen Werten, zur Unterstützung von Gruppen und kulturellen Persönlichkeiten, die Gegenstand von Sanktionsdruck geworden sind, verwendet werden können und sollten."

Zahlreiche Künstler hatten Russland nach dem Angriff auf die Ukraine verlassen und haben offenkundig kein Interesse an "Hilfszahlungen" aus dem Kreml. Zu den Propagandisten unter den populären Stars zählen die beiden ESC-Teilnehmer Sergei Lazarew (2019) und Polina Gagarina (2015), die auch beim "Krim-Frühling" im Moskauer Olympiastadion auftrat.