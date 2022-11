"Sie nennen uns Fleisch": Droht Putin an der Front Meuterei?

Die Verzweiflung der Soldaten der 155. Marinebrigade aus dem Fernen Osten Russlands muss groß sein: Sie wandten sich jetzt mit einer Art SOS-Schreiben an den Gouverneur ihrer Heimatregion und flehten ihn an, gegen die russischen Generäle vorzugehen, die die Truppe in sinnlose und äußerst blutige Gefechte schickten. Innerhalb von nur vier Tagen seien rund 300 Soldaten der Einheit ausgefallen, so der "Brandbrief": Sie würden vermisst, seien gefallen oder verwundet. Die Hälfte der Ausrüstung sei ebenfalls in kürzester Zeit vernichtet. Das regionale Kommando versuche, diese verheerende Bilanz zu "verschleiern". Militärisch sei die örtliche Lage katastrophal, da die Truppe unentwegt von einem tiefer gelegenen Ort gegen höher liegende Verteidigungsanlagen der ukrainischen Einheiten anrennen müsse.

"Lassen Sie Zweck der Aktionen erfragen"

"Das ist ihnen alles egal, sie wollen sich nur hervorzutun. Sie nennen Menschen Fleisch", heißt es in dem Schreiben über die beiden namentlich genannten Generäle Rustam Muradow (49) und seinem Kollegen Achmedow. Die Elite-Soldaten bitten darum, dass sich der von ihnen kontaktierte Gouverneur an das Verteidigungsministerium wendet und eine Untersuchung einleitet: "Lassen Sie den Zweck solcher Aktionen erfragen."

Mehrere russische Militärblogger bestätigen die Informationen in ihren Telegram-Kanälen und beklagen, dass "Ströme von Blut fließen". Sie bezeichneten die Lage als "objektiv schlecht" und die Offensive als "verfrüht". Andere beklagten, dass die Kommandeure "absolut keine Eigenverantwortung" trügen für ihre "Fehler, Tyranneien, sinnlosen Selbstmordaktionen ohne Aufklärung und Unterstützung": "Jetzt ernten wir die Früchte dieser Verantwortungslosigkeit." Die Marinesoldaten müssten mit ihrem Leben für die "Arroganz und Inkompetenz" ihrer Vorgesetzten einstehen.

"Klügster Schlachtplan endet"

Russische Augenzeugen melden von der Front, die Soldaten stünden "knietief im Blut" ihrer Kameraden und müssten sich zahlreicher Nagetiere erwehren: "Auf den Feldern verfault der Weizen. Die Mäuse vermehren sich explosionsartig. Sie fressen alles, Munition, Zigaretten, Barrette. Es ist kalt, es geht gegen null Grad und der Schlamm ist ausgetrocknet." Auch zahlreiche im Ausland publizierte Online-Portale berichteten darüber, darunter die "Novaya Gazeta Europe".

Dort wird übrigens die Neuverfilmung des Romans "Im Westen nichts Neues" besprochen, in dem Autor Erich Remarque den Wahnsinn des Ersten Weltkriegs beschreibt, was "zufällig" eine gewisse Aktualität habe: "Es scheint, dass die Zeit von Remarque wieder gekommen ist, die Zeit der einfachen Wahrheiten, die Millionen zugänglich sind und die sie glauben, solange es möglich sind. Andernfalls sind all die unzähligen Opfer der verratenen und verlorenen Generationen, die aufeinander folgen, vergebens."

Vor allem seit der Mobilisierung ist die Zahl der Gefallenen und Verwundeten in Russland ein wichtiges Thema. Immer wieder gibt es Berichte, wonach mangelhaft ausgebildete Einheiten aus eilig an die Front geworfenen Soldaten schwere Verluste erleiden. Auch von Desertionen ist die Rede, sowie zahlreichen Protesten gegen miese Verpflegung, unzureichende Unterkünfte und mangelhafte Kommunikationsmöglichkeiten mit Angehörigen. In Woronesch sah sich der dortige Gouverneur gezwungen, auf Druck von Verwandten Mobilisierte von der Front zurückzuholen und auf ihren "Geisteszustand" untersuchen zu lassen. Auch in diesem Fall war von rund 500 Toten bei aussichtslosen Gefechten die Rede, die Kommandeure sollen ihre Truppe im Stich gelassen haben.

"Jeder, der im Krieg war, weiß, dass der klügste und schönste Schlachtplan endet, sobald die Schlacht beginnt", schreibt ein Blogger sarkastisch. Offiziere müssten letztlich "Befehlshaber des Chaos" sein, und Meuterei sei geradezu ein Kennzeichen des "Dritten Weltkriegs": "Je höher das Tempo der Operationen, desto schwieriger ist es, sie zu kontrollieren, desto größer ist der Grad des Durcheinanders. Manchmal kommt ein Zustand, in dem es einfach unmöglich wird, Operationen zu verwalten und zu koordinieren."

"Ich denke, das ist erst der Anfang"

In Cherson, so Augenzeugen, sei die Lage bereits weitgehend außer Kontrolle: "Reifen von Fahrzeugen, auf denen der Buchstabe Z zu sehen ist, werden massiv zerschnitten, russische Militärkorrespondenten und lokale pro-russische Aktivisten waren bereits davon betroffen. Ich denke, das ist erst der Anfang." Der prominente russische Kriegskorrespondent Alexander Kots bestätigte auf seinem Kanal, dass die Reifen seines Wagens von "Partisanen" unbrauchbar gemacht wurden.

Die Kritik der russischen Soldaten an General Muradow erinnert sehr an das Schicksal des sehr umstrittenen französischen Generals Robert Nivelle (1856 - 1924), der sich im Ersten Weltkrieg in Verdun durch sein Draufgängertum und eine Art "Vorwärtsverteidigung" auszeichnete, später jedoch wegen seiner aggressiven und rücksichtslosen Offensivtaktik mit dem Einsatz von Soldaten als "Kanonenfutter" als "Blutsäufer" beschimpft und schließlich abgesetzt wurde. Er hatte sich für mehrere Meutereien zu verantworten.

Auf deutscher Seite war es General Erich von Falkenhayn (1861 - 1922), der im Ersten Weltkrieg wegen seiner blutigen Strategie stürzte. Ihm wird nachgesagt, vor Verdun und an der Somme auf das "Ausbluten" des Gegners, auf dessen "Ermattung", gesetzt zu haben, ohne selbst offensive Ziele erreichen zu wollen. Ob das tatsächlich Falkenhayns Absichten entsprach, darüber streiten die Militärhistoriker bis heute. Fakt ist, dass er für Hunderttausende von Gefallenen verantwortlich war.

Dass der Krieg in der Ukraine mehr und mehr zum Grabenkampf ohne nennenswerte Gebietsgewinne wird, ist in russischen Medien schon länger Gegenstand von Debatten. Derzeit versucht die Armeeführung an mehreren Stellen befestigte Verteidigungslinien mit Betonbunkern zu errichten, die sehr an die Pionierarbeiten im Ersten Weltkrieg erinnern.