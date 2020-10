Sie kommt aus Chouvenien: "Venedig im Schnee" in Eggenfelden

Mit seiner Komödie "Venedig im Schnee" landete Gilles Dyrek 2003 bei der Uraufführung am Théâtre de la Pépinière-Opéra in Paris einen beachtlichen Erfolg: 400 Vorstellungen, allein in Deutschland spielten das Stück bisher dreißig Bühnen nach. Und zum zehnjährigen Jubiläum 2013/14 inszenierte Dyrek seine Komödie abermals selbst in Paris, wieder mit großen Erfolg, denn der Stoff bleibt aktuell: Die etwas schnippische Patrizia ist von einem gemeinsamen Besuch mit ihrem Freund Christoph bei spießigen Bekannten so genervt, dass sie sich als Ausländerin neu erfindet. In einer Fantasie-Sprache brabbelnd behauptet sie, irgendwo vom Balkan, genauer gesagt aus Chouvenien zu kommen, was sämtliche Instinkte der Gastgeber mobilisiert, die abwehrenden und die Anteil nehmenden. Warnen Nathalie und vor allem Luck, beide in einem Alptraum von Beige gekleidet, zuerst noch davor, dass die Frau sich das Aufenthaltsrecht erschleichen könnte und es nur aufs Materielle abgesehen hat, sammeln sie schließlich allerlei unbrauchbaren Krimskrams für sie, "als Spende" - und trennen sich letztlich sogar von lieb gewordenen Schneekugeln: Eine mit Venedig-Motiv, eine aus Salzburg. Schluchz!

Anhänglich wie die Welpen

Der Clou des Stücks: Es geht vordergründig um die bizarren Reaktionen auf eine scheinbare Exotin aus einer nahe gelegenen, aber bedrohlich armen Gegend, tatsächlich jedoch um die Frage, was eine gute Paar-Beziehung ausmacht. Regisseur Uwe Lohr bringt das in rasanten 65 Minuten sehr komödiantisch rüber, ohne jemals auf oberflächlichen Klamauk zu setzen. Alle vier auf der Bühne bleiben absolut glaubwürdig, selbst wenn sich Nathalie und Luck hundert Mal mit "Schnuffi" anreden und hintereinander herwuseln wie die Welpen. Und auch Patrizia und Christoph, das coole Paar, das "irgendwas mit Medien" macht, ist überhaupt nicht affektiert oder überdreht, sondern einfach nur zickig, genervt, mittendrin in einer Mini-Krise.