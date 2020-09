Sie hat noch tausend Koffer in Berlin: Umstrittene "Walküre"

Der Komponist war in der Tat ständig auf der Flucht, erst vor der Polizei, dann vor Gläubigern und eifersüchtigen Ehemännern. Durch 16 Länder und 200 Städte soll Wagner angeblich gehetzt sein, bevor er in Bayreuth ein repräsentatives Zuhause fand. Aber was hat das mit der "Walküre" zu tun? Gut, auch der an den modernen Verhältnissen, vor allem am Vertragsrecht gescheiterte Göttervater Wotan hält sich in seiner Verzweiflung irgendwann für einen "Wandrer durch die Welt", einen Pilger in eigener Sache sozusagen, aber auch das reicht schwerlich aus, um daraus ein Regiekonzept zu zimmern.

Überraschend viele Protestrufe gegen die Regie

Und so gab es denn am Ende auch überraschend viele Protestrufe aus dem Publikum, obwohl das nach sieben Monaten Zwangspause ja förmlich ausgehungert sein müsste nach Oper und eine entsprechende Dankbarkeit zu erwarten war - lockte in diesem Fall doch sogar ein groß besetztes Musikdrama von Wagner, mit voller Orchesterstärke. Das wird sich in diesem Jahr sicherlich nicht mehr irgendwo anders ergeben, und wer weiß, ob und wann es im nächsten Jahr möglich ist. Knapp 800 Zuschauer durften in den Saal, fast schon Verhältnisse wie bei den sehr risikofreudigen Salzburger Festspielen.