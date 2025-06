"Sie hat keinen Leibwächter": Wirbel um "Putin-Tochter" in Paris

"Ich habe nie über meine Töchter gesprochen. Aus vielen Gründen, auch aus Sicherheitsgründen. Generell glaube ich, dass jeder Mensch das Recht auf sein eigenes Leben hat. Sie waren nie Kinder mit Starallüren, sie haben es nie genossen, im Rampenlicht zu stehen, sie leben einfach ihr Leben und tun das mit Würde", so Wladimir Putin auf seiner Jahrespressekonferenz im Dezember 2015 [externer Link]. Damals hatte ihn der Propaganda-Sender "RT" nach seiner Familie gefragt, über die bis heute wenig bekannt ist.

Immerhin schwärmte Putin über die Fremdsprachenkenntnisse seiner Töchter und behauptete, sie lebten in Russland und hätten keinen "dauerhaften Wohnsitz" im Ausland: "Sie haben nie eine Ausbildung außerhalb Russlands erhalten, sondern nur an russischen Universitäten studiert. Sie machen weder Geschäfte noch Politik, sie mischen sich in nichts ein."

"Sie fährt mit der U-Bahn"

Seinerzeit ging es unausgesprochen um die beiden Töchter aus Putins Ehe mit Ljudmila Schkrebnewa: Maria (geboren 1985) und Katerina (1986). Die Ehe wurde 2014 geschieden. Maria soll in Moskau unter dem Familiennamen Woronzowa als Endokrinologin und Unternehmerin im Gesundheitswesen tätig sein, Katerina ist russischen Medien zufolge unter dem Namen Tichonowa Physikerin und Mathematikerin und in Stiftungen engagiert. Aus den Jahren seit 2015 soll Putin unbestätigten Medienberichten zufolge überdies drei Kinder mit der Ex-Turnerin Alina Kabajewa haben.

Internationale Schlagzeilen macht jetzt allerdings eine weitere angebliche Tochter, die 2003 geboren sein soll: Elizaveta Krivonogikh, die als "Praktikantin" unter dem Tarnnamen Rudnowa in der kleinen Pariser Galerie L tätig sein und zum Beispiel bei Dreharbeiten assistieren soll.

Grund für den Wirbel: Dort sind Werke von russischen und ukrainischen Antikriegs-Künstlern ausgestellt. Wie der französische "Figaro" berichtete [externer Link], soll die junge Frau abgestritten haben, Tochter Putins zu sein. Der ukrainischstämmige Galerie-Mitbegründer Alexander Wischnewski sagte demnach: "Sie hat keinen Leibwächter, wenn sie zur Arbeit kommt. Sie fährt mit der U-Bahn, wie jede andere junge Frau ihres Alters."

Mutter wurde "unerwartet reich"

Über Politik habe sich Krivonogikh ihm gegenüber nie geäußert, so der Galerist, der von Hass-Mails beunruhigt ist: "Das beweist, dass sie, wenn sie wirklich Putins Tochter ist, nicht die gleichen Ansichten haben muss. Es gerät außer Kontrolle. Ich möchte nicht, dass jemand kommt und meine Fenster einschlägt".