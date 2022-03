"Sie hassen uns wirklich": Russen reißen sich um Antidepressiva

Die Selbstzweifel wachsen, die Unsicherheit auch: In Russland scheint die Bevölkerung nicht ganz so zuversichtlich zu sein, wie es Präsident Putin gern behauptet und bei einer Stadionkundgebung in Moskau zelebriert hat. Weinen und Klagen seien sinnlos, schreibt Kulturredakteur Igor Panin in der "Literaturnaja Gaseta" und behauptet: "Die USA und Europa hassen uns wirklich." Sein Ratschlag: Die Russen mögen sich um ihre Armee scharen und sich selbst nicht "aufgeben".

Trost von Nikolai Gogol und Fjodor Tjutschew

Der literaturliebende Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, der beste Verbindungen in das rechtsextreme Lager pflegt, nahm Zuflucht beim neunten Kapitel von Nikolai Gogols Erzählung "Taras Bulba" (1835): "Es gibt keine heiligeren Bande als den Bruderbund. Auch die Tiere lieben ihre Jungen. Aber verwandt werden durch die Seele und nicht allein durch das Blut, vermag einzig und allein der Mensch. Es gab auch in anderen Ländern Waffengefährten, aber solche wie in Russland gab es nirgends."

Im Moskauer Olympiastadion hatte der russische Schauspieler Wladimir Maschkow (58) ein Gedicht des Diplomaten und Lyrikers Fjodor Tjuttschew (1803 - 1873) vorgetragen, mit dem der vor 155 Jahren die angebliche westliche Überheblichkeit gegenüber Russland geißelte: "Vergebliche Müh' - nein, man kann sie nicht zur Besinnung bringen - je liberaler, desto vulgärer sind sie, Zivilisation ist für sie ein Fetisch, aber deren wahre Idee ist ihnen unzugänglich. Ganz gleich, wie Sie sich vor ihnen beugen, meine Herren, Sie werden aus Europa keine Anerkennung bekommen: In ihren Augen werden Sie stets nicht Diener der Aufklärung, sondern Leibeigene bleiben."

Im Westen ist der begnadete Versemacher Tjuttschew allerdings mehr mit einem anderen Bonmot bekannt: "Verstehen kann man Russland nicht, und auch nicht messen mit Verstand. Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an das Land."

"Dank Stress hat die Menschheit überlebt"

Die literarischen und politischen Durchhalteparolen schlagen offenbar nicht wenigen Russen inzwischen gehörig aufs Gemüt. Nach Auskunft der regierungskritischen Wirtschaftszeitung "Kommersant" wurden vom 28. Februar bis 6. März in Russland 577.600 Packungen Antidepressiva verkauft und damit drei Mal mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. In einigen Apotheken gebe es schon Lieferprobleme. Angstlöser und Schlaftabletten seien ebenfalls knapp 35 Prozent mehr verkauft worden, die Nachfrage nach Verhütungsmitteln deutlich gestiegen.

Hauptsorge der Russen seien die steigende Preise für Grundnahrungsmittel, Angst vor Arzneimittelknappheit und die Flüchtlingskrise. Die Nachrichten machten viele "körperlich krank", so das viel gelesene Boulevardblatt "Komsomolskaja Pravda", das auch gleich "Stressberaterin" Ekaterina Gergesova zu Wort kommen lässt: "Teilweise dank Stressreaktionen hat die Menschheit als Spezies überlebt und sogar die Erfindung des Rads, der Mikroschaltkreise und des Internets erreicht."

"Meduza": Kreml lässt Stimmung diskret erforschen

Laut regierungskritischem Online-Portral "Meduza" hat der Kreml inzwischen begonnen, die Stimmungslage der Russen mit ausführlichen Umfragen und Analysen diskret auszuforschen. Demnach ist die Regierung vor allem über den drohenden Frust Älterer ernsthaft besorgt: "In den Regionen finden regelmäßig Kundgebungen gegen die Erhöhung der Mietpreise und kommunalen Dienstleistungen statt, an denen sich überwiegend ältere Menschen beteiligen. Auch von einem Medikamenten-Engpass wären vor allem ältere Menschen betroffen, und ihre Enttäuschung ist sehr gefährlich."

Gesprächspartner aus dem Kreml gaben demnach zu bedenken, dass sie von der Härte der Sanktionen völlig überrascht waren und jetzt "auf Sicht" fahren müssten: "Das Land war noch nie in einer solchen Situation. Wahrscheinlich wird in ein paar Monaten klar sein, was gelöst wird, was nicht."

"Nur zwanzig Prozent der Russen denken demokratisch"

Der Grund für die offenbar um sich greifende Betrübnis in Russland liegt für die oppositionelle "Nowaja Gaseta" allerdings nicht nur in den Nachrichten vom Kriegsschauplatz, sondern darin, dass nur zwanzig Prozent der russische Bevölkerung "Menschen mit gesundem Menschenverstand und Demokratieverständnis" seien: "Aber unter den Bedingungen Russlands hat die politische Demokratie einen hoffnungslosen Schwachpunkt: Sie kann den Ton für das nationale Leben nicht gegen das Verständnis, den Willen und die Werte der Mehrheit bestimmen."

Leider sei die Hälfte der Bevölkerung völlig passiv und ausschließlich am eigenen Wohlergehen interessiert, etwa dreißig Prozent seien dem russischen Imperialismus verfallen: "Sie bringen anderen gerne Gutes, nicht Böses, aber sie identifizieren sich mit dem Staat sowohl in seiner Wahrheit als auch in seinen Lügen. Es ist schwierig, sie in Kleinigkeiten zu täuschen, aber sie sind wehrlos gegen großen, insbesondere staatlichen Betrug." Und dann gebe es noch fünf Prozent aggressive "Neonazis".