"Sie gehen ins Leere": Debatte über Russlands Drohgebärden

An lautstarken Propagandisten, die mit Russlands Atomwaffen drohen, fehlt es in Moskau nicht, weder im Staatsfernsehen, noch im Parlament. Gerade eben hat der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, besonders aggressive Kreml-Wortführer und Ex-Präsident Dmitri Medwedew diesbezüglich abermals rhetorisch die "Muskeln spielen" lassen. Per Telegram-Profil verwies er darauf, dass russische Politiker niemals in "Schauprozessen" auf der Anklagebank internationaler Tribunale sitzen würden: "Diese Vorschläge sind nicht nur rechtlich nichtig. Die Idee, das Land mit dem größten nuklearen Potenzial zu bestrafen, ist an sich schon absurd und dadurch potenziell die Existenz der Menschheit bedroht."

"Tag des Zorns ist gekommen"

Wie bei ihm schon üblich, schimpfte Medwedew auf "Idioten" und "nutzlose Bastarde" im Westen: "Mit Russland wird das nicht funktionieren. Sie verstehen das auch sehr gut. Deshalb kläffen uns die dreckigen Kriegshunde mit ihrem widerlichen Gebell an." Und um dieser Schimpfkanonade noch die nötige religiöse Dimension zu verpassen, warnte der Politiker vor jeder Art von weltlichem Gericht und zitierte die "Offenbarung des Johannes" (Kapitel 6, Vers 17): "Der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Wer kann da bestehen?"

Teile der russischen Gesellschaft erwarteten in Kriegszeiten wohl ein "Macho-Verhalten" wie dieses, vermutet die vorsichtig kremlkritische Nesawissimaja Gaseta (NG) in einem Leitartikel, doch das gehe vollständig ins Leere: "Die außenpolitische Rhetorik der letzten Monate, die als Reaktion auf aggressive Handlungen gegen Russland entstanden ist, ist voller Drohungen und Ultimaten. Inzwischen wabern sie schon seit geraumer Zeit im Vakuum. Es scheint, dass ihre Urheber nicht verstehen, wie wichtig es wäre, die Kluft zwischen Worten und Taten zu verringern – schließlich lässt die anhaltende Untätigkeit, je länger sie dauert, sie selbst wie den Staat eher in einem komischen als in einem furchteinflößenden Licht erscheinen."

"Niemand wird uns ernst nehmen"

Als Beispiel nennt die NG die Ankündigung von "Vergeltungsmaßnahmen", nachdem Litauen den Transport sanktionierter Waren in die russische Enklave Kaliningrad unterbunden hat. Passiert sei nichts, und auch der wiederholten Drohung von Kreml-Politikern, Russland werde als Rache für die Beschießung russischer Grenzstädte ukrainische "Entscheidungszentren" bombardieren, seien bisher keinerlei Taten gefolgt. Schon werde ironisch von der "letzten chinesischen Warnung" gesprochen, womit die vielen folgenlose Proteste aus Peking gegen "Grenzverletzungen" amerikanischer Kriegsschiffe gemeint sind.

Allerdings veröffentlichte die russische Weltraumbehörde Roskosmos vor dem vergangenen NATO-Gipfel Satellitenaufnahmen von westlichen "Entscheidungszentren", wohl um klarzumachen, dass im Fall des Falles alle nötigen Informationen für Militärschläge vorhanden wären.

"Hört auf, mit ihnen zu reden"

Der Duma-Abgeordnete Juri Schwitkin sagte in einem Interview mit dem Onlineportal "Life": "Es fehlen mir die Worte, um die Wut auszudrücken, die in mir nach dem Beschuss der Stadt [Belgorod] herrscht. Natürlich sollte die Antwort dieselbe sein - um die Entscheidungsfindung in allen [ukrainischen] Zentren zu unterbinden. Es ist an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Hört auf, mit ihnen zu reden."

"Da den Drohungen keine Taten folgen, darf man vermuten, dass Moskau keine Eskalation der Vergeltung plant", so die NG: "Das ist die schlechteste der denkbaren Optionen. Niemand wird die von uns ausgehenden Drohungen ernst nehmen, wenn sie nicht durch Taten untermauert werden." Es sei aber enorm wichtig, in der aktuellen Lage "ehrlich" mit der Bevölkerung zu sein.

"Wenigstens war er ehrlich"

Wjatscheslaw Gladkow (53), der Gouverneur der Region Belgorod, die unter dem Beschuss der ukrainischen Artillerie leidet, habe den verängstigten Bewohnern nach einem Raketenangriff auf die Frage, ob sie "jetzt wieder friedlich schlafen" könnten, knallhart geantwortet: "Auf keinen Fall. Alles, was von mir und meinen unmittelbaren Behörden abhängt, haben wir getan, tun wir und werden wir tun. Was jetzt passiert ist, ist natürlich eine äußerst schwierige Situation. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das nie wieder passieren wird." Mit Churchills Durchhalteparolen sei das zwar noch nicht vergleichbar, so die NG, aber immerhin der rhetorisch richtige Weg: "Wenigstens war er ehrlich. Es ist diese Art von Ehrlichkeit und nicht martialische Aussagen, die jetzt schmerzlich fehlt."

"Prawda" fordert: "Kiew muss beschossen werden"

Ganz anders bewertet die "Prawda" die auch von ihr festgestellte Diskrepanz zwischen rabiater Wortwahl und ausbleibenden Taten: "Es ist an der Zeit, dass Russland aufhört zu 'reden' und sich Sorgen um die Zivilisten von Kiew zu machen, sagen Experten. Aus irgendeinem Grund verschont die Ukraine die Zivilisten in Belgorod ja auch nicht." Das sei "Staatsterrorismus", und somit sei es "höchste Zeit für Russland, auf den Beschuss seiner Städte durch die Streitkräfte der Ukraine zu reagieren", so das Parteiorgan der russischen Kommunisten.

Konkret gehe es darum, die "Präsidialverwaltung der Ukraine oder den Generalstab anzugreifen", fordert das Blatt: "Kiew muss beschossen werden, aber das Stadtzentrum zu treffen, ist nur eine mittelmäßige Idee. Sie könnten auch das Gebäude des [Geheimdiensts] SBU treffen, aber höchstwahrscheinlich sitzt die Führung der Ukraine seit langem in unterirdischen Bunkern in den Vororten von Kiew, die dort aus der Sowjetzeit erhalten geblieben sind. Bei der militärischen Infrastruktur in den westlichen Regionen der Ukraine muss etwas getan werden."

"Rhetorik hat sich prompt geändert"

Für den ukrainischen Analytiker von Internationalen Beziehungen Igar Tischkewitsch setzt der Kreml seine Aggression rein taktisch ein. Ein Beispiel dafür sei die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland: "Die russische Reaktion auf das Geschehen war zunächst recht aufgebracht. Als jedoch klar wurde, dass der NATO-Beitrittsprozess Finnlands und Schwedens unumkehrbar geworden war, erkannte der Kreml, dass eine lautstarke Reaktion darauf innenpolitisch schädlich wäre. Und die Rhetorik, die Aussagen haben sich prompt geändert." Das soll wohl heißen, Moskau rege sich im Fall des Falles schnell wieder ab.

Gleichwohl dreht sich die Debatte um ein prinzipiell brandgefährliches Problem. In Kriegszeiten setzen sich alle direkt Beteiligten mit ihrer Propaganda und ihren "Siegesmeldungen" selbst massiv unter Druck. Durchaus möglich, dass sich Moskau irgendwann in den Schlingen der eigenen Aggressivität verfängt und zum Getriebenen wird, was unabhängig von den dann noch vorhandenen militärischen Fähigkeiten nichts Gutes ahnen lässt. Allerdings kann Putin nicht sicher sein, wie der Westen und weitere russische Nachbarn auf eine Eskalation reagieren würden. Dies scheint zumindest Teile des Regimes trotz Rachedurst in der Tat zu "bremsen".

Lawrow: "Wir sagen immer, was wir denken"

Außenminister Sergei Lawrow umschrieb die "diplomatische Ethik" Moskaus übrigens bei einem Besuch in Hanoi so: "Wir verhandeln grundsätzlich so, dass wir uns dafür niemals schämen müssen. Wir sagen immer, was wir denken. Wir sind bereit, für unsere Worte einzustehen und unsere Position klarzustellen." Das sollte wohl Transparenz signalisieren, obwohl Kriegs-Rhetorik zu allen Zeiten genau das Gegenteil bezweckt.