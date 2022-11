"Sie erlauben sich alles": Der Kult um Russlands "Wagner"-Armee

Ein offenbar verletzter und in seinen Bewegungen eingeschränkter russischer Söldner liegt am Boden mitten im Gestrüpp und wird von der Kamera einer ukrainischen Kampfdrohne entdeckt. Der Mann winkt zunächst hilflos und abwehrend, dann versucht er, sein Sturmgewehr auf sein Herz und schließlich auf seinen Kopf zu richten, offenbar, um sich zu erschießen. Das im Netz verbreitete Video bricht ab, bevor der Verwundete abdrückt. Längst wurde die Szene für die Propaganda ausgeschlachtet, und zwar von beiden Seiten im Krieg, was bemerkenswert ist: Ukrainische Blogger bezeichnen den Mann als "Selbstmörder, der für die Launen des verrückten Putin auf fremder Erde" sterbe. In russischen Telegram-Kanälen gilt der Söldner dagegen als Held, der allen deutlich gemacht habe, dass sich Mitglieder der "Gruppe Wagner" nicht ergeben, sondern lieber umbringen.

Vorschlaghammer auf blauem Samt

Der Krieg der Bilder nimmt immer schockierende Ausmaße an, längst wird das Front-Geschehen nicht mehr beschönigt, ganz im Gegenteil: Je krasser die Videos, desto lieber werden sie von den Fanatikern eingesetzt, egal, ob es sich um schlammige Schützengräben handelt, von Bombentrichtern zerfurchte Landschaften, zerfetzte Leichen oder ausgebrannte Panzer. Die Schrecken des Krieges gelten inzwischen offenbar in Kiew wie Moskau als "werbewirksam", das Entsetzen wurde Marketing-Instrument und ganz vorn dabei ist die "Gruppe Wagner" des Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin.

Zwei seiner Männer posierten kürzlich in einem wohl als Reklame gemeinten Video mit einem Geigenkasten, in dem ein Vorschlaghammer auf dem blauen Samtfutter liegt. Der hölzerne Stiel ist offensichtlich mit roter Farbe "blutig" dekoriert, auf dem massiven Hammerkopf prangt das Markenzeichen der Söldnerarmee. Das kundige Publikum erkannte die Botschaft sofort: Ein nach Russland zurückgekehrter Angehöriger der "Gruppe Wagner" war kürzlich vor laufender Kamera mit einem Vorschlaghammer hingerichtet worden. Das Video erinnert folglich symbolisch an die Gewalttat, verherrlicht den bizarren Ehrenkodex des "Sicherheitsunternehmens" und schickt nebenbei martialische "Grüße" an den Westen.

Für einen "ehrlichen Kampf" sei er immer zu haben, so Prigoschin, "Verräter" erwarte allerdings der Hammer, wobei er persönlich "kein Befürworter solcher Methoden" sei. Mit Mythologie und wie man sie möglichst gewinnbringend einsetzt, kennt sich der Oligarch augenscheinlich aus. Kaum ein russisches und ukrainisches Medium, das nicht ständig über seine Eskapaden berichtet, ihn mal als "neuen Rasputin" bezeichnet, mal als "Lichtgestalt".

Söldnerchef empfiehlt Bewerbern "Nägel essen"

In der EU wird Prigoschins ehemals geheime Sondertruppe als "terroristische Organisation" eingestuft, doch das schreckt den Unternehmer in keiner Weise, ganz im Gegenteil. Er habe die "traurige Nachricht" seinen Kommandeuren mitgeteilt und erkläre das EU-Parlament für "aufgelöst", verkündete er ironisch auf seiner Plattform, aber vorher wolle er noch eine "Information" weitergeben. Das erwähnte Geigenkasten-Video wird allgemein als entsprechende Geste gewertet.

Damit nicht genug: Auf die Frage eines Journalisten, wie man Mitglied der "Gruppe Wagner" werde, antwortete Prigoschin mit den Schlagworten "Blut, Ehre, Vaterland, Mut" und empfahl Bewerbern ironisch, "Nägel zu essen, mit Sandpapier zu masturbieren und Blut zu trinken". Mit derart vulgären Äußerungen hat sich Prigoschin längst in die vorderste Reihe der Medien gespielt und sich in Russland förmlich "unangreifbar" gemacht. Dort, wo es ihm darauf ankommt, nämlich in ultrapatriotischen und rechtsextremen Kreisen, gilt seine Ästhetik längst als "cool", ungeachtet oder gerade wegen der Tatsache, dass er wesentliche Teile seiner Privatarmee aus Gefängnisinsassen rekrutiert.

Die Umfangsformen und die Symbole der Söldnertruppe, etwa der Totenschädel, erinnern aus deutscher Sicht sehr an die SS der Nationalsozialisten, wie auch der immer wieder beschworene "Blut"- und "Todes"-Kult. Der berüchtigte und zynische Wahlspruch von Hitlers "Schutzstaffel" lautete einst "Meine Ehre heißt Treue." Auch die mitleidlose Abrechnung mit "Verrätern" war ähnlich wie bei Prigoschin, ebenso wie die zweifelhaften "Männlichkeitsfantasien" und das gleichzeitige, vielsagende Geschimpfe auf "Schwule".

"Dienstreise in die Hölle"

Erst kürzlich hatte sich Prigoschin freimütig dazu bekannt, die "Gruppe Wagner" 2014 gegründet zu haben, nachdem es bis dahin viele unbestätigte Gerüchte gegeben hatte. Der Mann ist überhaupt inzwischen sehr mitteilsam: Er ließ zwei aufwändige und actionreiche Propaganda-Spielfilme drehen, "Ein Tourist" und "Sonnenschein". Im ersteren, rund 100-minütigen Werk geht es um "eine Gruppe von russischen Ausbildern", die in der Zentralafrikanischen Republik einen Staatstreich verhindert, eine "Dienstreise in die Hölle", wie es in der Werbung heißt. In "Sonnenschein" schießt sich ein russischer Afghanistan-Veteran den Weg frei im umkämpften ostukrainischen Donbass-Gebiet. Auf den Plakaten explodieren Granaten, blutüberströmte Uniformierte dominieren den Vordergrund.

Frisch rekrutierte Häftlinge lässt Prigoschin, der selbst jahrelange Knasterfahrung hat, in einem Video versprechen, sie würden sich "bald Auszeichnungen verdienen, hundertprozentig". Woher der Oligarch die Mittel für all seine Aktivitäten hat, verriet er auf Nachfrage von Medien nicht: "Wir finanzieren uns aus dem Erlös des Verkaufs von Tränen und Leiden der westlichen Demokratien." Moralische Bedenken hat Prigoschin nicht: Einer seiner Kämpfer, Konstantin Kiselew, bekam einen Tapferkeitsorden, obwohl er wegen Doppelmords an zwei Frauen im Gefängnis saß, wie das Portal "Istories" herausfand.

"Bild-Sprache der Organisierten Kriminalität"

Längst gilt Prigoschin als starker Mann und graue Eminenz neben Putin, doch offiziell dementierte er bisher jeden Ehrgeiz, eine politische Partei gründen und ein Amt anstreben zu wollen. Auch den Posten des von ihm aggressiv bekämpften Gouverneurs von St. Petersburg wolle er "auf keinen Fall" haben. Allerdings will die "Washington Post" ermittelt haben, dass Prigoschin sich erlaubte, Putin persönlich auf das "Versagen" seiner Generäle und des Sicherheitsapparats hinzuweisen.

Der litauische Europa-Abgeordnete Petras Auštrevičius sagte dem im Ausland erscheinenden Portal "Currenttime" zu den Werbeanstrengungen der "Gruppe Wagner", diese bediene sich der (Bild-)Sprache der Organisierten Kriminalität. Dahinter stünden die "Arbeitsmethoden und Denkweisen des KGB": "Diese Leute erlauben sich alles, sie glauben, sie können unmittelbar durch irgendwelche Gebärden einschüchtern, wie in den dreißiger Jahren in der UdSSR. Ich kann es nicht anders ausdrücken." Das funktioniere leider "bisher" sehr gut. Prigoschin lasse jede Kritik mit einem "Lächeln" an sich abperlen: "Wahrscheinlich mit Genehmigung von höchster Stelle."

Seelische Entlastungsfunktion

In russischen Medien wird darauf hingewiesen, dass Prigoschin die Macht des Kreml stabilisiert, weil er sich nicht scheut, die "Eliten" anzugreifen, ohne freilich genauer zu definieren, wenn er damit meint, vom St. Petersburger Gouverneur einmal abgesehen. Das bindet Nationalisten und unzufriedene Kleinbürger ein. "Der Protest muss kanalisiert werden", meint Kolumnist Alexej Moschkow. Demnach hat die "Gruppe Wagner" auch eine Art seelische Entlastungsfunktion für die russische Gesellschaft, die zunehmend unter Stress steht, worauf nicht nur der schwunghafte Absatz von Antidepressionsmitteln hinweist.