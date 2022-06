"Sie diffamieren Putin-Fans": Streit um Moskaus Journalisten-Uni

Sergei Mironow (69), Vorsitzender der Partei "Gerechtes Russland", nahm im russischen Parlament kein Blatt vor den Mund und knöpfte sich die Journalisten-Ausbildung vor: "Ein Professor nennt in seiner Vorlesung Beispiele für angebliche Fälschungen und verweist auf unseren Fernsehkanal Russland 1, Channel One und die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Was soll das? Und seit wann behauptet die Leitung, dass die Fakultät für Journalistik außerhalb der Politik steht? Halt! Wer gehört im Allgemeinen zur Politik? Reden wir nicht vom vom Journalismus als viertem Stand? Werden diese Studenten dann für die oppositionellen Medien arbeiten? Es ist kein Zufall, dass in der Liste der ausländischen Agenten des Justizministeriums von 25 Journalisten ganze zwölf Absolventen der Fakultät für Journalistik der Staatlichen Universität Moskau sind. Wen unterrichten wir dort und was?"

Diejenigen, die Präsident Putin unterstützten, sowohl Studenten als auch Lehrer und "keine Angst haben, darüber zu sprechen" würden an der Hochschule "diffamiert", behauptete Mironow.

"Sie müssen Hut nehmen und gehen"

Putins Scharfmacher und Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin (58) nutzte die Gelegenheit, dem anwesenden Präsidenten der Moskauer Uni, dem greisen Wiktor Sadownitschi (83), ebenfalls seine Meinung zu "geigen". Er drohte sogar, Dissidenten "abzuholen und rauszuwerfen": "Heute verteidigen unsere Soldaten und Offiziere Russland, schützen seine Sicherheit und retten unsere Landsleute. Wir müssen ehrlich zu ihnen sein. Sie müssen verstehen: Das Land steht hinter ihnen, die Menschen stehen hinter ihnen. Deshalb muss jeder, der anfängt, all dies zu verzerren, und noch mehr derjenige, der versucht, die Fakultät zu nutzen, mit dieser Propaganda die Studenten zu behelligen, seinen Hut nehmen und gehen."

Es gebe "kein einziges Land", in dem es anders gehandhabt werde: "Bei aller Toleranz, liebe Kolleginnen und Kollegen, Rektoren, seien wir uns unserer Verantwortung bewusst. Und wenn Sie das nicht verstehen, hauen Sie einfach ab. Stehen Sie auf und gehen Sie. Lassen Sie auch die Dekane und Abteilungsleiter gehen, aber zuerst werden diejenigen gehen, die mit ihren Reden buchstäblich nach einem Messer greifen und es verräterisch in den Rücken ihres Vaterlandes stechen."

Auch Nina Ostanina, die Vorsitzende im Ausschuss für Familie, Frauen und Kinder, legte nach: "Wenn eine Person der Meinung ist, dass die 'spezielle Operation' nicht erforderlich ist, wenn sie gar abgelehnt wird, ich meine, sie erhalten Staatsgelder: Dann sagen Sie ehrlich, Leute, wir sind in einem Zustand, mit dem wir nicht klar kommen, wir lehnen das alles ab, wollen keine Staatsgelder mehr erhalten und kündigen."

"Glaub an Dich und Deine Stärke"

Elena Wartanowa, die Dekanin des Journalisten-Studiengangs, hatte kürzlich gesagt, bei den Bewerbern stehe das "kritische Denken" im Vordergrund, um die "Komplexität" des Alltags nachvollziehen zu können: "Für uns ist das Wichtigste, angehenden Medienschaffenden beizubringen, in der sich wandelnden Infrastruktur der Medienbranche rational zu denken und zu handeln." Den Studenten riet Wartanowa: "Glaub an Dich und Deine Stärke!"

"Ansichten sind jedermanns Privatsache"

Einige Dozenten der Moskauer Ausbildungsstätte sind tatsächlich gegangen, darunter der Sohn eines ehemaligen Dekans, Iwan Zasurksy, der in die USA auswanderte, mit der Begründung, er sorge sich um das "Klima" in der renommierten Institution. "Wer welche Ansichten konkret vertritt, ist jedermanns Privatsache", sagte ein anonymer Gesprächspartner der Universität dem russischen Nachrichten-Portals "News": "Es gibt keine besonders abweichenden Einstellungen. Von der Fakultätsleitung gibt es keine Anweisungen, was zu sagen ist und was nicht, welche Art von politischen Informationen weitergegeben werden sollen."

"News" verweist darauf, dass die Vereinigung der russischen Uni-Rektoren mit dem Vorsitzenden Wiktor Sadownitschi Anfang März einen Aufruf für den Angriffskrieg veröffentlicht habe. Inzwischen sei der Text von der Website entfernt worden, im Archiv allerdings noch verfügbar.

"Hochburg des Liberalismus" geschleift

Im März 2022 hat die Fakultät für Journalistik der Staatlichen Universität Moskau das Unterrichts-Modul "Politischer Journalismus" mit dem Hinweis eingestellt, es gehe um "Optimierung": Immer weniger Bewerber wollten diese Sparte studieren, deshalb sei sie mit dem Bereich "Gesellschaftsjournalismus" zusammengelegt worden. Diese Begründung wurde von zahlreichen Studenten und Kennern der Einrichtung bezweifelt, tatsächlich sei das abgeschaffte Modul eine "Hochburg des Liberalismus" gewesen. "Von Jahr zu Jahr denke ich immer häufiger, dass wenn jemand als Journalist und nicht als Propagandist arbeiten möchte, es unwahrscheinlich ist, dass sie ihm dort noch etwas Wichtiges beibringen", sagte die Journalistin Maria Jefimowa, die ihren Abschluss 2019 machte.