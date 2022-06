"Sie belügen Putin": Wer gehört im Kreml zur "Friedenspartei"?

"Sie belügen Putin", schimpfte der Politologe Sergei Markow und meinte damit die russische Wirtschaftselite, die seiner Meinung nach den Präsidenten hinters Licht führt, was die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine betrifft. Die Manager seien allesamt unfähig und hinterhältig, so der martialische Wissenschaftler, der sich darüber empörte, dass Russland bisher kaum Fortschritte dabei gemacht hat, sanktionierte westliche Produkte selbst herzustellen. Es gebe leider Leute, die behaupteten, das sei nicht nötig, so Markow, denn es ließen sich doch alle Waren im nichtwestlichen Ausland beschaffen.

"Globalisierung bleibt bestehen"

Tatsächlich sind prominente Wirtschaftspolitiker wie der Chef des russischen Rechnungshofs, Alexei Kudrin (61) davon überzeugt, dass sich Russland nicht wirklich "unabhängig" vom Weltmarkt machen kann. Wer Waren exportieren wolle, der müsse sich nun mal wohl oder übel an die internationalen Standards halten, predigt Kudrin seit langem, und er beharrt auch darauf, dass Russland eine Marktwirtschaft bleiben müsse.

Ein Rückkehr zur Planwirtschaft wie zu Sowjetzeiten hält Kudrin für ausgeschlossen: "Wahrscheinlich werden unsere Beziehungen zum Westen nicht wieder zum vorherigen Zustand zurückkehren. Dennoch muss Russland weiterhin an den Grundprinzipien des internationalen Marktes festhalten. Die Globalisierung bleibt bestehen, und der Begriff 'Inselwirtschaft' ist nicht ganz korrekt", stellte Kudrin klar. Damit korrigierte er öffentlich die "Falken" im Kreml, die Autarkie anstreben und sich wieder an den Grenzen und der Wirtschaftsordnung der UdSSR orientieren wollen.

"Wir müssen jetzt in Yuan sparen"

Kudrin nimmt sich auch heraus, den Finanzminister wegen drohender Budgetprobleme zu kritisieren, auf Wechselkursrisiken hinzuweisen und überhaupt vor den langfristigen Folgen des Krieges zu warnen. "Wir müssen jetzt im chinesischen Yuan sparen", so Kudrin an die Adresse der russischen Budgetplaner: "Der Yuan ist volatiler, weniger vorhersehbar als die zuverlässigeren Weltwährungen und Wertpapiere [des Westens]. Aber das werden wir tun müssen, denn der russische Rubel und sein Wechselkurs müssen noch geschützt werden."

Damit gilt der Chef der Rechnungskammer als einer der profiliertesten Kriegsgegner. Er sei der bisher einzige, der Putin bei den Routinetreffen klipp und klar über die wirtschaftlichen Risiken informiert habe, so kremlnahe Quellen der Oppositionsplattform "Agents". Weil Kudrin wisse, dass Putin sich ausschließlich für seine Haushaltsexpertise interessiere, nicht für seine Ansichten zum Krieg, beschränke er sich darauf, die ökonomischen Folgen so drastisch und düster wie möglich zu schildern.

"Keine einzige patriotische Plakatwand"

Überraschenderweise muss sich auch Putin-Sprecher Dmitri Peskow immer wieder zu den Kriegs-Skeptikern zählen lassen. Rechtsnationalistische Kreise werfen ihm vor, sich dem Westen gegenüber zu verbindlich zu äußern: "Er repräsentiert nicht den Kreml selbst, sondern nur einen seiner Ableger, die 'Friedenspartei' genannt. Und er sendet das Signal an die ukrainische Seite, dass es Leute im Kreml gibt, die zu großen Kompromissen bereit sind."

Bei Ministerpräsident Michail Mischustin (56) fällt den russischen Medien auf, dass er sich seit Wochen so "unsichtbar" wie möglich macht und bei öffentlichen Äußerungen strikt auf Wirtschaftsthemen beschränkt, was als Zeichen dafür gewertet wird, dass er alles andere als begeistert ist vom Angriffskrieg.

Auch der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin (64) soll bei den "Falken" im Kreml höchst unbeliebt sein. Kriegskorrespondenten fiel auf, dass es in Moskau bemerkenswert wenig Solidaritätszeichen mit der Truppe gibt, wie "Z"-Symbole und Flaggen: "Viele von ihnen sind überrascht, dass im äußeren Erscheinungsbild Moskaus nichts an den Krieg erinnert, in dem das Schicksal des Landes entschieden wird: Keine einzige patriotische Plakatwand, kein einziges Porträt unserer Helden, keine Zetts, keine Victory-Zeichen. Heute wissen wir, dass das kein Zufall ist, sondern das Ergebnis einer sorgfältigen Überwachung durch eifrige Inspektoren", so der Journalist Sergei Mironow.

"Es gab einen Schock, wir sind Zivilisten"

Die Partei "Gerechtes Russland" sollte auf Druck des Moskauer Bürgermeisterbüros martialische Propaganda-Poster sogar von ihrem Verwaltungsgebäude entfernen. Offizielle Begründung: "Appelle von empörten Bürgern".

Zu den weiteren prominenten Kritikern des Angriffskrieges soll der Chef der Sberbank, German Gref (58), gehören, dem "mindestens" 200 Manager abhanden kamen. "Es gab Leute, die gingen und dann zurückkamen. Es gab einen Schock, es gab einen Schrecken, in dem Sinne, dass wir Zivilisten sind, nicht jeder für diese Art von drastischer Veränderung bereit ist - der eine reagierte emotional, ein anderer eher nüchtern, aber im Allgemeinen war es ein normaler Prozess", versuchte Gref abzuwiegeln. Nicht jeder sei bereit gewesen, dem Druck der Sanktionen standzuhalten und sich auf der "schwarzen Liste" wiederzufinden.

Zentralbank warnt vor "Verlust der Souveränität"

Die Bank habe "natürlich sehr gelitten", sagte der Spitzenmanager: "Meiner Meinung nach wurde eine absolut undenkbare Gesetzlosigkeit gegen uns begangen. Einige unserer europäischen Vermögenswerte wurden einfach beschlagnahmt und ohne den geringsten Grund verkauft, und das ist natürlich ein Zeichen an die ganze Welt." Der Optimismus von Gref hält sich sehr in Grenzen: Er erwartet, dass Russland zehn Jahre braucht, um wieder das Niveau von 2021 zu erreichen und glaubt, dass durch die Sanktionen 15 Prozent der Wirtschaftsleistung bedroht sind.

Auch die Chefin der Zentralbank, Elvira Nabiullina (58), zählt angeblich zu den ausgewiesenen Kritikerinnen des Krieges. Scharf ließ sie neuerdings rechte Politiker zurechtweisen, die verlangt hatten, den Rubelkurs mit Zinsschritten noch stärker zu politisieren, um das dahinsiechende Exportgeschäft anzukurbeln: "Jegliche Ideen über eine Festschreibung des Rubelkurses führen zwangsläufig, wenn sie umgesetzt werden, zu einer Verringerung der Wirksamkeit und zum Verlust der Souveränität der verfolgten Wirtschaftspolitik."

Zwischendurch hatte es auch Rücktrittsgerüchte um Nabiullina gegeben. Andrei Kostin (65) von der VTB-Bank wird auch zur "Friedenspartei" gezählt: "Russische Banker sind schlechte Nachrichten gewohnt."