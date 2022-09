"Sie bauen Stress ab": Alkoholkonsum im Kreml beunruhigt Putin

Besorgte Russen verwiesen in den letzten Tagen mehrfach darauf, dass ihr Land möglicherweise abermals in einem Zustand sei wie 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, "als vor dem Hintergrund eines schwierigen Grabenkriegs in St. Petersburg der Champagner in Strömen floss und trotz Alkoholverbots der Cognac in den Restaurants in Teekannen serviert" worden sei: "Vielleicht ist es an der Zeit, zu vernünftiger Selbstbeherrschung überzugehen? Es wird genug Gründe für ausgiebige Feiern geben", so Chefkommentator Michail Schchipanow im "News"-Portal.

Tatsächlich nahm der Alkoholmissbrauch im Ersten Weltkrieg an allen Fronten dramatisch zu: "Die Luft roch nach Fuselöl und Alkohol, weil es Brennereien in der Nähe gab. Millionen Eimer Wodka flossen in Teiche und Gräben. Soldaten schöpften diese schmutzige Brühe ab und filterten sie mit Gasmasken. Oder sie kauerten in einer braunen Pfütze und betranken sich bis zur Brutalität, bis zum Tod. Die Erde ist ganz mit Alkohol gesättigt", heißt es in einem Augenzeugenbericht vom September 1915.

Solche Schreckensbilder scheinen inzwischen nicht wenige in Russland umzutreiben: "1917, nach der Februarrevolution und dem Beginn der 'Demokratisierung' und dem tatsächlichen Zusammenbruch der russischen Armee, wurde die Trunkenheit nicht nur unter den unteren Rängen, sondern auch unter den Chefs und Stabsoffizieren alltäglich. Dies trug natürlich zum weitverbreiteten Niedergang der militärischen Disziplin bei", war bereits in einem Feuilleton zum 100. Jahrestag der Ereignisse zu lesen.

"Sie haben ihren eigenen Krieg"

Offenbar ist auch Putin irritiert vom hohen Alkoholkonsum, vor allem in seinem eigenen Team, schreibt das oppositionelle Portal "Meduza" unter Berufung auf mehrere Quellen, die dem Kreml nahe stehen. "Die Menschen bauen seit Februar Stress ab", wird der anonyme Gesprächspartner zitiert: "Minister, ihre Stellvertreter, sogar einige stellvertretende Ministerpräsidenten, Mitarbeiter der Präsidialverwaltung und des Sicherheitsrates, einige Regionalchefs, Gouverneure." Der Stress entstehe durch die "tatsächlichen Schäden", die der Krieg in Russland anrichte, aber auch durch Überforderung, da fast niemand der Beteiligten vor dem 24. Februar gewusst habe, dass Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnen würde.

Die neuerdings desolate Lage an der Front sei dagegen kein unmittelbarer Grund zum Trinken, so eine der Quellen: "Sie haben ihren eigenen Krieg, ihre eigenen Probleme." Putin sei vor allem wegen "nachlassender Disziplin" beunruhigt: "Der eine verschwindet vor einem wichtigen Termin, ein anderer berichtet mit lallender Zunge und verwirrt. Es ist selbst der breiten Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben." Noch stünden allerdings keine Rauswürfe an, sondern nur "sanfte Ermahnungen".

Gibt es im Kreml Meinungsverschiedenheiten?

Aus den Kreisen des ukrainischen Geheimdiensts wird per Telegram behauptet, Putin habe vorgehabt, am kommenden Montag in grenznahen russischen Regionen eine "Teilmobilisierung" auszurufen und dort das "Kriegsrecht" zu verhängen. Doch eine Diskussion mit dem Vorsitzenden des Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew (71) und dem Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow (70), habe den Plan "fast sofort ins Stocken" gebracht und Putin enttäuscht. Beide Gesprächspartner hätten sich außer Stande gesehen, für den vom Präsidenten angekündigten Fall die "Stabilität" in Russland zu garantieren: "Wir werden am Montag sehen, ob Putin seine Entscheidungen in Kraft lässt oder seine Meinung ändert, aber es zeichnet sich bereits ab, dass es im Machtblock keine gemeinsame Position mit dem Präsidenten gibt."

Putin: "Ich versuche, kein Bier zu trinken"

In den letzten Wochen hatte Putin ohne unmittelbaren Anlass zwei Gouverneure auf den angeblich zu hohen Alkoholkonsum in ihren Regionen angesprochen, was die Betroffenen sichtlich überraschte. "Es gibt keinen Grund, irgendwo etwas unter den Teppich zu kehren, wir sollten nichts beschönigen, man muss sich mit den dringendsten Problemen befassen. Ich bitte Sie, sich darum zu kümmern", so Putin, der sich selbst nach eigener Auskunft mäßigt: "Ich versuche in letzter Zeit, kein Bier zu trinken. Der Bauch wächst."

Die Erhöhung der Preise für Alkohol werde allerdings nichts bringen, argumentierte Putin bei einem Online-Gespräch mit Gouverneur Alexander Awdejew, es sei vielmehr nötig, "absolut einfache, aber effektive Dinge" umzusetzen, wie zum Beispiel die Infrastruktur für Sport und Kultur zu verbessern: "Sie können nichts verbieten, Sie können keine übermäßigen Preiserhöhungen und Verbrauchssteuern und so weiter umsetzen."

Grau-Importe soll es nicht geben

Im Parlament wird derzeit ein Gesetzentwurf diskutiert, wonach alle alkoholischen Getränke mit Schockbildern und Warnhinweisen versehen werden sollen, wie in der EU Tabakprodukte. Bei der Einfuhr alkoholischer Produkte aus dem Ausland erwies sich das russische Finanzministerium überraschend reserviert. So soll es keine Importe ohne ausdrückliche Zustimmung der westlichen Hersteller geben, was für andere Produkte ausdrücklich nicht gilt, die werden über Drittländer reichlich auf dem "grauen Markt" besorgt.

Angeblich haben die russische Regierung und die Händler bei Alkohol Angst vor gefälschter Ware, denn es lasse sich nicht jede einzelne Flasche überprüfen und Lieferketten seien mangels Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Westen auch schwer zu belegen. Vor dem Weihnachts- und Neujahrsgeschäft ließen sich Edelmarken wohl kaum ersetzen, so die russischen Großimporteure.

Im ersten Halbjahr 2022 war der Absatz von harten Getränken in Russland um acht Prozent gestiegen. Ein Grund dafür ist nach Ansicht von Fachleuten, dass die Russen nicht mehr ins Ausland reisen können oder wollen, wo sie traditionell besonders viel Alkohol konsumiert hätten.