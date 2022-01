Sidney Poitier ist gestorben

Eine in jeder Hinsicht unwahrscheinliche Karriere: Die Eltern von Sidney Poitier züchteten auf der Bahamas-Insel Cat Island Tomaten und mussten ohne Wasser- und Stromanschluss auskommen. Als Jüngstes von sieben Kindern ging Poitier im Alter von fünfzehn Jahren mit einem älteren Bruder nach Miami und von dort mit ganzen drei Dollar in der Tasche nach New York City, gänzlich ohne höhere Ausbildung.

Als er mit schwerem karibischem Akzent und wenig Textsicherheit beim damaligen "American Negro Theatre" vorsprach, wimmelte ihn der Regisseur Osceola Archer ab, er verschwende nur seine Zeit und solle es als "Tellerwäscher" versuchen.

Statt sich an diesen Rat zu halten, feilte Poitier täglich an seiner Aussprache, ahmte die Nachrichtensprecher im Fernsehen nach und versuchte noch einmal sein Glück am Theater, wo er ein paar Monate Hausmeisterdienste übernehmen musste.

In Frank Gabrielsons College-Drama "Days of Our Youth" durfte er schließlich an der Seite von Harry Belafonte 1946 in der Rolle eines Schülers sein Können beweisen - und landete prompt am Broadway und ab 1950 in Hollywood.

"Ich war in keiner Weise vorbereitet"

"Ich war ein Junge, der vom Schweigen geprägt war", so Poitier in einem Interview mit Oprah Winfrey: "Ich lernte, das Schweigen zu hören. Das war meine Art zu leben: Einfach. Ich lernte, die Dinge in den Menschen um mich herum zu sehen, in meiner Mutter, meinem Vater, den Brüdern und Schwestern. Damals lebten nur rund 1.000 Menschen auf Cat Island."

Mit Rassismus sei er in seiner Kindheit nie konfrontiert gewesen, so der Schauspieler, denn es habe überhaupt nur zwei Weiße auf dem Eiland gegeben, den Arzt und einen Händler – und es sei ihm nie in den Sinn gekommen, dass die "was anderes seien als Leute": "Das Wort 'weiß' bedeutete nicht Macht, ich war daher in keiner Weise auf irgendetwas da draußen vorbereitet, das nicht freundlich war."