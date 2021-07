"Sidelining" von Royal Canoe: Bloß keine Langeweile

Royal Canoe kommen aus Winnipeg im kanadischen Bundesstaat Manitoba , wo derzeit eine Hitzewelle mit bis zu 36 Grad herrscht. Im Winter sinken die Temperaturen auf bis zu minus 25 Grad, was die Band nicht daran hindert, Outdoorkonzerte zu spielen. Sie haben auch sonst gute Ideen, zum Beispiel, den Aufruf zum Release ihres neuen Albums: Am 9. Juli um kurz vor sechs Uhr morgens sollten so viele Menschen wie möglich gleichzeitig den Song „Surrender“ von ihrem neuen Album spielen. Aber noch besser ist es, sich gleich das ganze Album „Sidelining“ der Band anzuhören. Ein Hauch von Soul liegt im Gesang, unterlegt von Bässen, nur sparsam instrumentiert – so eröffnen Royal Canoe ihr neues Album. Im Zentrum steht die Stimme, sie ist auf dem gesamten Album weit nach vorne gemischt und wird gern modifiziert oder verfremdet. Es bleibt aber weder bei Soul auf dem neuen Album „Sidelining“. Es scheint vielmehr überhaupt keine eindeutige Stilrichtung zu geben. Mal hören wir eher Funk, dann beinahe Jazz und ganz sicher auch Elektropop. Ein wenig verwirrend das alles, doch es hat seinen Hintergrund.

Alles auf Anfang, alles ist möglich

Für „Sidelining“ ging die Band, erstmals in ihrer Laufbahn, ohne einen vorherigen Plan ins Studio. Es gab vorab keine Songdemos, keine Entwürfe für Melodien oder Textbausteine. Erst im Studio selbst wurde den dort spontan entstandenen, musikalischen Ideen nachgegangen. Das Ergebnis ist überraschend gut gelungen. Verschiedene Genres scheinen auf, elektronische Effekte, Hip Hop und Soundfragmente. Alles scheint möglich bei Royal Canoe.

Die Band ist bekannt für ihre kreativen Ideen: Im vergangenen Winter spielten sie ein Outdoor-Konzert, mit Instrumenten aus Eis, das sie aus örtlichen Flüssen und Pools holten. Sie vertonten Shakespeare und führten mit dem Winnipeg Symphony Orchestra Songs auf, die der Musiker Beck vor neuen Jahren nur als Noten in einem Buch veröffentlicht hatte.

Drei Keyboarder – warum nicht?

Royal Canoe sind zu fünft, waren schon mal zu sechst, manchmal werden sie als Kollektiv gehandelt. Vier der Musiker singen, dazu kommen ganze drei Keyboarder. Die gängigen Pop- und Besetzungskonventionen werden also fröhlich gebrochen, das Motto: Bloß keine Langeweile. Mit dem Stück „Scratching Static“ veröffentlichten Royal Canoe ihre zweite Vorabsingle mit einem Gast: Nnamdi Ogbonnaya , der hoch talentierte Chicagoer Multiinstrumentalist gibt dem Sound von Royal Canoe noch mal eine ganz andere Note – die sich dann aber doch wunderbar in den Eklektizismus dieses ungewöhnlichen Albums einfügt.