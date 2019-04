Sibylle Bergs "GRM – Brainfuck" ist eine wütende Dystopie

Dystopie als Schilderung der Gegenwart

Sibylle Bergs Nahzeit-Dystopie spielt an zwei Orten, in Rochdale und London. 2012 haben junge Pakistaner zig weiße minderjährige Mädchen in Rochdale eingesperrt und zwangsprostituiert. Der Roman greift diesen Skandal auf. Die Grime-Luden holen solvente Kundschaft aus London, Studenten der Elite-Unis, die dann ihr Mütchen an den Kindern kühlen. Eine der schwer erträglichen Szenen des Buches, von der Autorin sarkastisch dargestellt.

Das Albinomädchen Karen ist eines der betäubten Kinder im Keller und eine der vier Hauptfiguren des Romans. Neben Don, einer kleinen kompakten Schwarzen, die sich schon mit acht geschworen hat, nie eine Frau zu werden, denn Frauen sind in der Hierarchie des Ghettos Dreck. Dreck, die deutsche Bedeutung von Grime. Don verliebt sich später in die Waise Hannah, die wiederum in den Autisten Peter verliebt ist.

Karen kann sich aus ihrem Folterkeller befreien, und die vier gehen nach London, verstecken sich in einer stillgelegten Fabrik außerhalb der Stadt mit dem Plan, von dort das System zu attackieren, etwa mit Testosteron vernichtenden Viren im Trinkwasser Londons. Denn sie glauben, dass damit 90 Prozent aller Weltprobleme zu lösen seien. Sibylle Berg winkt ab, das sei eine der im Roman ausprobierten Widerstands-Modelle, die sich nicht halten ließen: "Das ist eben auch das Unding, dass wir gerade einen Krieg gegeneinander führen. Männer gegen Frauen. Frauen gegen Männer. Wir sind alle wahnsinnig damit beschäftigt, uns zu hassen. Und das ist großartig, denn dann kann man sich nicht mehr darauf konzentrieren, zu überlegen, was an dem System nicht stimmt."