"Siberian Summer": Fotografien vom tauenden Permafrost

Unter ein paar hundert Meter dicken Eisschichten lagern riesige Kohlenstoffspeicher mit Tonnen abgestorbener Pflanzenreste. Etwa ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel ist von Permafrost bedeckt. Oder besser war, denn jetzt taut der Permafrost, zum Beispiel in Sibirien, und die dadurch freigesetzten Treibhausgase verändern das globale Klima: noch mehr Erwärmung, steigende Meeresspiegel, Wetterextreme werden erwartet. Im August 2019 ist der Münchner Fotograf Olaf Otto Becker nach Sibirien gefahren, es war ein besonders warmer Sommer, zum Teil über 30 Grad warm. Nun ist sein Bildband erschienen: "Siberian Summer". Eine weitere eindrucksvolle fotografische Untersuchung, inwieweit der Mensch durch sein Handeln eingreift in die Abläufe der Natur. Das hat Olaf Otto Becker auch bereits im grönländischen Eis, auf Island, in Urwäldern und Höhlenlandschaften ergründet und festgehalten. Barbara Knopf hat mit dem Fotografen über seine Reise und seine Bilder gesprochen.

Herr Becker, man sieht in Ihrem Bildband "Siberian Summer" zunächst menschenleere, sehr urzeitlich wirkende Küstenlandschaften, alles graubraun, Fels und Gestein, über das offenbar Wasser läuft, zugleich aber wirkt alles erstarrt. Was zeigen denn diese Fotos?

Ich zeige in dem ersten Kapitel des Buches tauende Permafrostklippen in Sibirien im Lena-Delta. Diese Klippen sind ungefähr 25 Meter hoch und bestehen aus Eis, aber auch aus Erde, die Wissenschaftler nennen das Yedoma. Diese Klippen erodieren, besonders im Sommer, sehr stark aufgrund des immer wärmer werden Klimas, das man jetzt auch speziell in Sibirien beobachten kann. Wie zeigt man fotografisch tauenden Permafrost? Normalerweise sieht man dann eine grüne Wiese, einen Tundraboden, der feucht wird – aber das ist letztendlich nicht sehr spektakulär und auch visuell nicht so anschaulich wie eine Steilküste, bei der Teile herunterbrechen. Das Schwierigste ist, dahin zu kommen, es fehlt jegliche Infrastruktur. Deshalb musste ich mich an die Logistik des Alfred-Wegener-Instituts in Potsdam und einer Expedition anschließen. Die Bedingungen vor Ort waren dann für mich ideal, weil es permanent einen bedeckten Himmel gab, der teilweise durch die Brände in der Taiga hervorgerufen war, oder andere klimatische Gründe hatte. Und dieses neblige, schattige Licht ist für Landschaftsfotografie grundsätzlich gut.

Was Sie zeigen, wirkt sehr dramatisch, es gibt auch bizarre Skulpturen: Da liegt dann ein großes Gebilde am Strand wie eine kohlefarbene Sphinx. Das ist fast ein Kunsterlebnis.

Ja, das war ganz eigenartig. Ich habe zwei Inseln besuchen können, wo man diese Permafrost-Steilküsten finden kann. Auf der zweiten Insel war die Erde sehr durchwoben von Wurzeln. Wenn Teile herunterbrachen, blieben skulpturenartige Formen übrig. An der gesamten Küste war eine Skulptur nach der anderen zu finden. Man braucht nicht allzu viel Fantasie dazu, um darin Figuren zu sehen, Hunde, einen in der Meditation versunkenen Mönch oder was auch immer. Das war sehr spannend und für mich auch ein bisschen gespenstisch. Hier taut der Permafrost und gleichzeitig kamen mir diese Figuren vor, als würden sie sich gegen diese Zersetzung, diese Erosion wehren wollen.