Shylock als Opfer: Der "Kaufmann von Venedig" in München

Wie groß Christian Stückls Sympathie für den Gedemütigten ist, zeigt sich dann aber daran, dass er ihm eine ethische Grenze ins Gewissen geschrieben hat. Hält Shakespeares Shylock in aller Konsequenz und Unmenschlichkeit an seiner rünstigen Rache fest, und bekommt dafür dann eine gleichsam nachfühlbare gerechte Strafe, so verhält sich der Münchner Shylock nun anders. Er will nicht das Pfund Fleisch, sondern bleibt bei der Drohung.

Ewiges Opfer

Doch sein Innehalten nützt ihm nichts, all seiner Güter und Rechte beraubt, steht er am Ende als das da, als das ihn Christian Stückl von Beginn an zeigen will, als Opfer eines brutalen Antisemitismus. Es ist diese konsequente Interpretation, die Stückls Inszenierung so interessant macht und die über so manche sprachlich klobige Vergegenwärtigung oder gestische Überzeichnung hinwegsehen lässt. Ohnehin weiß man, dass das Volkstheater-Ensemble eigentlich mehr kann. Und so schmälert das die Bedeutung dieses "Kaufmanns von Venedig" – gerade auch in Zeiten des Anschlags von Halle – nicht wirklich.