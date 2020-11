"Show-Tumult" und "Ballettskandal": Faust-Theaterpreise vergeben

Die wegen einer Muskelerkrankung auf den Rollstuhl angewiesene Lucy Wilke, Ensemble-Mitglied bei den Münchner Kammerspielen, und der polnische Tänzer Paweł Duduś wurden für ihre Mitwirkung an der Produktion "Scores that shaped our friendship" der Tanztendenz München/Schwere Reiter mit einem "Faust" ausgezeichnet. Die beiden erforschen mit ihrer Performance das Auf und Ab eines Beziehungslebens mit Handicap: "Sie fordern die Stereotypen und normativen Wahrnehmungen unserer Gesellschaft heraus, die alles, was anders ist, eifrig kennzeichnet, marginalisiert und diskriminiert", heißt es in der Stück-Beschreibung: "Eine Arbeit, die Einblicke gewährt in eine alternative Lebens- und Seinsform, deren Qualitäten und Werte in unserem täglichen Leben viel zu wenig präsent sind."

"Rabiater Narzissismus und suizidaler Furor"

Für ihre Mitwirkung als "Mary Tyrone" in Eugene O'Neills Klassiker "Eines langen Tages Reise in die Nacht" erhielt die Schauspielerin Astrid Meyerfeldt einen "Faust". Regie führte bei dieser Produktion Luk Perceval. Ein Kritiker würdigte Meyerfeldts Leistung nach der Premiere so: "Astrid Meyerfeldt spielt den rabiaten Narzissmus, den suizidalen Furor der Mary mit atemberaubender Energie. Das 'Nervenbündel', das sie ist, muss sie gar nicht illustrieren: Wenn sie sich in die Haare greift oder ihre Hände 'auf dem Tisch flattern', erfährt man dies aus dem eingesprochenen Kommentar; indem die Regie den Naturalismus der Szene aushebelt, richtet sich der Blick umso entschiedener auf den wie mit einem Seziermesser bloßgelegten existenziellen Kern."

Martin G. Berger überzeugte die Jury in der Kategorie Musiktheater-Regie für seine Interpretation der "Ariadne auf Naxos" am Deutschen Nationaltheater Weimar. Rezensenten sprachen von einem bejubelten "Show-Tumult": "Das Ganze ist kurzweilig, sehr lustig und mitunter überraschend anrührend, denn zu jeder Zeit kommt die Musik zu ihrem Recht mit einem exzellenten Ensemble."

Die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak wurde mit einem "Faust" bedacht, weil sie am Hamburger Thalia-Theater einen Roman von Szczepan Twardoch über den Boxer Jakub Saphiro für die Bühne adaptierte. Die Jury urteilte: "In choreographischen Bildern inszeniert Marciniak fragile Beziehungen zwischen Liebe und Betrug, Gewalt und Verrat."

Ballett-Skandal als Thema

Der aus Puerto Rico stammende Choreograph Bryan Arias erhielt einen "Faust" für seinen Tanzabend "29 May 1913",, in dem er einen der größten Ballett-Skandale zum Thema machte, die Pariser Uraufführung von "Le Sacre du Printemps" am titelgebenden Datum. Komponist Igor Strawinsky und Tänzer Vaslav Nijinsky versetzten ihr Publikum derart in Raserei, das sie damit Geschichte schrieben. Warum das bis heute viel aufgeführte Stück die Leute damals eigentlich derartig in Aufruhr versetzte, darüber machte sich Arias in seinem vierzigminütigen Werk seine eigenen Gedanken.