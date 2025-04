"Show fängt erst an": Ölpreis zwingt Putin zum Goldverkauf

Grund dafür sei der Unterschied zwischen den tatsächlichen und den vorhergesagten Öl- und Gaseinnahmen. Nach offiziellen Zahlen (externer Link) sanken sie im ersten Quartal des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent oder umgerechnet knapp drei Milliarden Euro.

Nach Angaben von Dmitri Drise (externer Link), Kolumnist des Wirtschaftsblatts "Kommersant", kalkulierte die russische Regierung mit einem Ölpreis von knapp 70 US-Dollar pro Barrel, aktuell liegt er für Ural-Öl bei unter 59 Dollar: "Also, ist Trump auf unserer Seite oder nicht? Das ist noch immer unklar."

"Trump landet selbst in Ölpreisfalle"

Kreml-Propagandist Sergei Markow machte die OPEC für den Preisverfall beim Öl verantwortlich (externer Link) . Länder wie der Irak und Kasachstan hielten sich nicht an die vereinbarten Quoten, weswegen Saudi-Arabien aufgebracht sei und seine Produktion hochfahre.

"Trump versucht, Russland in eine Ölpreisfalle zu treiben, landet dabei aber selbst darin", argumentiert einer der maßgeblichen Blogger (externer Link) mit 132.000 Followern. Erstens machten die Öleinnahmen "nur" ein Viertel der gesamten russischen Staatseinnahmen aus, zweitens fördere Russland deutlich günstiger als internationale Konkurrenten.

"Denke, wir werden überrascht sein"

"Welcher Ölpreis für den russischen Haushalt auskömmlich ist, hängt auch vom Wechselkurs des Rubels zum US-Dollar ab", so der Kommentator: "Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist Moskau weniger anfällig für fallende Ölpreise als Saudi-Arabien. Hoffen wir also Folgendes: Es wird Trump nicht gelingen, Russland in der Ölfrage in die Enge zu treiben. Doch er selbst manövriert sich bereits in eine äußerst unangenehme Lage."

Der als "ausländischer Agent" gebrandmarkte kremlkritische Politologe Wladislaw Inosemtsew spekulierte (externer Link), die USA würden angesichts des fallenden Ölpreises vorerst auf weitere Sanktionen gegen Russland verzichten, Putin sei quasi bestraft genug: "Lassen Sie uns nicht in Panik geraten und sehen, wie widerstandsfähig das internationale System gegenüber solchen unerwarteten Schocks ist. Ich denke, wir werden überrascht sein."