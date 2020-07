Show does not go on: Keine Show auf dem Broadway bis Anfang 2021

Nein, die Lichter sind nicht ausgegangen am Broadway. Auch wenn diese Plattitüde zur Zeit gerne bemüht wird. Die Leuchtreklamen strahlen nach wie vor in die New Yorker Nacht. Aber die Shows fehlen und das Publikum auch. Und das wird auch den Rest des Jahres so bleiben, sagt Charlotte St. Martin vom Branchenverband Broadway League: "Das war die schwerste Entscheidung überhaupt. Denn es sind jetzt sechs weitere Monate."

Tickets werden erstattet

Mindestens. Erstmal hat der Zusammenschluss der 41 Broadway Theater nur entschieden, dass alle Shows bis 3. Januar abgesagt werden. Alle Tickets werden erstattet. Ob es dann am 4. Januar wieder losgeht, ist eine ganz andere Frage. Der Verband ist vorsichtig geworden. Denn auch im März hatte niemand damit gerechnet, dass die Corona-Unterbrechung so lange dauern würde. Auch der Schauspieler Nick Rashad Burroughs nicht: "Als das passierte, dachten wir: Okay, das nervt jetzt. Aber auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Gelegenheit, mal ein, zwei Monate abzuschalten und danach ausgeruht durchzustarten. Und irgendwann realisierst Du so langsam, das wird so schnell nicht wieder besser werden."

Der 27-Jährige gehörte zum Ensemble von Tina, dem Tina Turner Musical. Eigentlich als Zweitbesetzung der Rolle von Ike Turner. "Ich sollte für eine gesamte Woche auf der Bühne stehen und die Rolle übernehmen. Meine Mutter wollte extra kommen, um die Show zu sehen. Und dann kurz vorher kommt der Shutdown am 12. März. Ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Aber was soll man machen?"

Arbeitslosenunterstützung lässt auf sich warten

Für Nick und die meisten seiner Kollegen hieß die Antwort zunächst einmal warten. Darauf, dass New York die Pandemie in den Griff bekommt. Dass irgendwann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden. Vor allem aber warten auf die Arbeitslosenunterstützung: "Man konnte nicht mal einen Antrag auf das Geld stellen, das einem zusteht. Einen Monat habe ich gebraucht, bis ich überhaupt jemanden erreicht habe. Auch meine Freunde haben erzählt, dass sie fünf Stunden und länger am Telefon waren und trotzdem nichts erreicht haben. Das war erstmal das Hauptproblem.

Das nächste: Wie zahlt man die horrende New Yorker Miete vom schmalen Arbeitslosenscheck? Nicks Mitbewohner zogen aus – plötzlich stand der 27-Jährige mit der Wohnung alleine da. Hatte aber Glück, dass er sich mit dem Vermieter einigen konnte. Jetzt hält er sich mit Online-Schauspiel- und Gesangskursen über Wasser: "Theaterleute sind hartnäckig und haben Ausdauer, kommen immer wieder zurück. Sonst kann man diesen Job gar nicht machen. Du braucht eine Menge Leidenschaft, denn sonst gibt es gar keinen Grund in dieser Branche zu arbeiten."

Der Broadway kommt zurück!

Knapp 100.000 Jobs hängen am Broadway: In der Produktion, aber auch in Restaurants und Hotels. Jeder Monat ohne Shows und Touristen verursacht einen wirtschaftlichen Schaden von 1,2 Milliarden Dollar. Deshalb arbeitet die Broadway League an Konzepten, dass auch während des Shutdowns Geld in die Kassen kommt. So wird jetzt das gefeierte "Hamiltion"-Musical bei Disney+ gestreamt. Aber irgendwann, da ist Schauspieler Nick Rashad Burroughs sicher, wird es auch wieder echte Shows und Publikum am Broadway geben: "Klar, das nervt jetzt. Aber glaubt jemand wirklich, der Broadway würde nicht zurückkommen? Wir haben so viele verrückte Sachen überstanden in der Vergangenheit. Jede Generation hatte seine große Herausforderung. Und das hier ist unsere."