Vier Frauen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis

Dorothee Elmiger ("Aus der Zuckerfabrik") und Deniz Ohde ("Streulicht") schafften es mit Erstlingen in die Endauswahl. Insgesamt stehen vier Frauen und zwei Männer auf der Shortlist für den besten Roman, auf der Longlist ging es noch paritätischer zu, mit zehn Autorinnen und zehn Autoren.

Nicht in die Endrunde kamen zum Beispiel der Österreicher Robert Seethaler, mit seinem Künstlerroman "Der letzte Satz" über den Komponisten Gustav Mahler, oder Frank Witzel, der in seinem autobiographischen Roman "Inniger Schiffbruch" den Abschied seiner Eltern thematisiert.

Die Preisverkündung am 12. Oktober muss online stattfinden

Die Siegerin oder der Sieger wird am 12. Oktober verkündet. Allerdings kann die Verkündung in Frankfurt wegen der Corona-Pandemie diesmal nur per Livestream stattfinden.

2019 wurde Saša Stanišićs Roman "Herkunft" im Kaisersaal ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro.

Insgesamt hatten die sieben Jurymitglieder 206 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2019 und September 2020 erschienen sind.

Material von dpa.