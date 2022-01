Shooting-Star Alexander Höller zeigt Bilder in Schweinfurt

Für den 25-Jährigen ist es die erste Ausstellung in einem musealen Rahmen. Seine Bilder sind für die Kunsthalle wie gemacht. Großformatige, abstrakte Werke voller Farbenpracht. Für seine Bilder erzielt Alexander Höller inzwischen Preise im fünfstelligen Bereich. Zu seinen Kunden zählen Prominente wie FC Bayern-Präsident Oliver Kahn oder Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger oder Ralph Möller.

Seiner deutschen Galerie Martina Kaiser in Köln ist der Shooting Star unter den deutschen Künstlern fast schon entwachsen. "Mittlerweile werde ich von der Casterline Goodman Gallery in den USA vertreten, die Standorte in Chicago und Aspen hat. Auf meiner Warteliste stehen 45 amerikanische Sammler, weil ich gerade nahezu ausverkauft bin. Dass sich mein Erfolg in so kurzer Zeit so schnell entwickelt hat, kann ich manchmal selbst noch nicht realisieren."

Ausstellungen in USA und Südkorea

Die Bodenhaftung nicht zu verlieren, ist für Alexander Höller gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man seine Pläne für dieses Jahr betrachtet. Der Künstler ist gerade weltweit gefragt. 2022 hat sich der 25-Jährige einiges vorgenommen und ist viel auf Reisen. "Nach der Ausstellung in Schweinfurt wartet eine achtwöchige Artist Residency in Aspen in den USA auf mich. Da bekomme ich ein Atelier zur Verfügung gestellt und daran schließen sich Ausstellungen in Chicago und Los Angeles an.

Im Juli geht es dann weiter nach Seoul in Südkorea für eine Solo-Show und dann steht noch eine Ausstellung in Europa auf dem Programm. Dazwischen stehen natürlich noch Kunstmessen wie die Art Cologne oder die Art Miami auf dem Programm. Dieses Jahr wird also auf jeden Fall spannend."

Einladung vom Schweinfurter Kunstverein

In der Kunsthalle in Schweinfurt sind seine Bilder noch bis zum 27. März zu sehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Iris Muffert-König vom Schweinfurter Kunstverein. Die Ausstellung in der Kunsthalle heißt "Expansion". "Mit den Bildern wollte ich meine künstlerische Entwicklung seit den Anfangstagen zeigen", erklärt Alexander Höller.

"Das sind teilweise die ersten Bilder, die ich damals auf Leinwand gesprüht habe, erste abstrakte Bilder bis hin zu meiner Waldserie, mit der ich 2020 großen Erfolg hatte. Und viele Werke aus meiner neuen Serie 'Der stumme Schrei'. Diese Bilder habe ich vergangenes Jahr zum ersten Mal vor dem Kölner Dom präsentiert. Zum Teil sind es Bilder aus meiner eigenen Sammlung, die ich für mich selbst aufgehoben habe, zum Teil aber auch Bilder aus Privatsammlungen aus ganz Deutschland."