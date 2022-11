Shepard Fairey in München: Mit Kunst den Kampfgeist wecken

Ein Pärchen am Flussufer, Hand in Hand stehen sie da und betrachten einen Sonnenuntergang, der den Himmel Rot und Gold färbt. "These Sunsets are to die for!" steht unter dem Bild, und der Künstler meint das wörtlich: Mit Blick auf die rauchenden Schlote, die sich aus der Silhouette herausragen, kann solch ein Sonnenuntergang tatsächlich "zum Sterben schön" sein. Gleich daneben das Bild eines Strandes: "Enjoy Paradise" steht darüber, doch das Wasser zu Füßen der Sonne tankenden Menschen ist pechschwarz, im Hintergrund wachsen Öltürme gen Himmel.

"Ich sehe, dass meine Sachen etwas bewirken"

Keine Frage: Shepard Fairey ist ein kritischer Geist. Er prangert Umweltzerstörung, Krieg und Korruption an. Dabei geht es ihm vor allem um die Strukturen hinter diesen Erscheinungen: um Ungerechtigkeiten, Machtmissbrauch, persönliche Bereicherung, Dummheit. Shepard Fairey ist ein Künstler mit Mission, er will aufrütteln, Gemeinschaft stiften und den Kampfgeist gegen diese Entwicklungen wecken. Und er ist sich sicher, dass seine Kunst tatsächlich etwas bewirkt: "Weil ich erlebt habe. Ich habe die Reaktionen von Menschen miterlebt, ich habe gesehen, wie meine Sachen bestimmte Bewegungen gepusht haben, die Präsidentschafts-Kampagne von Barack Obamas oder den Push-Back von Trump, den Women‘s March oder Occupy Wall Street. Also ich sehe, dass meine Sachen etwas bewirken. Ich wünschte, dass die noch mehr bewegen könnten. Ich bin realistisch und es läuft gerade viel schief in der Welt, aber ich würde das nicht machen, wenn ich nicht dran gaben würde."

Kunst, die etwas bewegt

Hochkomplexe Zusammenhänge fasst er zu einfachen Bildern zusammen, die nach den Regeln der Plakatkunst funktionieren: leicht verständlich und schnell mit dem Auge erfassbar, oft auch mit Fernwirkung. Dazu benutzt er Symbole, die auch über kulturelle Grenzen hinweg weltweit verstanden werden: Palmen und Rosen, Dollarzeichen und Bohrtürme, geballte Fäuste und Totenköpfe. Auf einem Bild ist eine junge Frau zu sehen, sie hält einen Pinsel in der Hand und sie hält ihn wie eine Waffe. All die Kraft und die Macht der Kunst vermittelt sich hier in einer einzigen Sekunde.

"Ich möchte, dass die Kunst schnell verständlich ist, die Leute sind sehr ungeduldig", sagt Fairy im Interview. "Es ist mir wichtig, verschiedene Ideen in einem Werk zu verarbeiten, aber mit einem Rhythmus, der leicht zu verstehen ist. Manchmal kämpfe ich damit, die richtige Balance zu finden, es ist ein ständiges Trial-and-Error bis ich zufrieden bin, aber ich arbeite hart daran."