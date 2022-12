"She Said": Recherchen zum Weinstein-Skandal im Kino

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Ronan Farrow mit seiner Story im "New Yorker" und vor allem die Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey mit ihrer Reportage in der "New York Times" Harvey Weinstein, den wohl mächtigsten Hollywood-Produzenten der vergangenen Dekaden, zu Fall brachten und die weltweite #MeToo-Bewegung initiierten.

Nach und nach machten immer mehr Frauen, darunter viele bekannte Darstellerinnen, öffentlich, Opfer sexueller Übergriffe und Belästigungen geworden zu sein. Kantor und Twohey verfassten dann ein Sachbuch dem Titel "#MeToo: Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung", das ihre – mit einem Pulitzerpreis ausgezeichnete Arbeit – dokumentiert und sich über weite Strecken wie ein Thriller liest: wie der einflussreiche Weinstein mit allen Mitteln versucht hat, Öffentlichkeit zu verhindern.

Nun hat die deutsche Regisseurin Maria Schrader sich in ihrem ersten großen amerikanischen Studiofilm der Geschichte gewidmet und das Buch der beiden Frauen verfilmt. Auf Schrader, von der zuletzt "Ich bin dein Mensch" im Kino zu sehen war, waren die amerikanischen Produzentinnen durch ihre gefeierten Netflix-Serie "Unorthodox" aufmerksam geworden.

"She Said" ist ein klassischer Politthriller

Doch wie nähert man sich diesem komplexen Thema an? Maria Schrader hat bei ihrem Zugang den Weg des klassischen Politthrillers gewählt. Im Zentrum die beiden Investigativ-Journalistinnen Kantor und Twohey, passend verkörpert durch Zoe Kazan und Carey Mulligan. Ein Reporterduo, ähnlich wie einst Woodward und Bernstein in Alan Pakulas Watergate Klassiker "All the President‘s Men – Die Unbestechlichen". Vor 46 Jahren spielten Robert Redford und Dustin Hoffman die Aufklärer. Und hier nun stehen die Frauen im Zentrum der Geschichte, sagt Maria Schrader

"Im Gegensatz zu Woodward und Bernstein, die ja Kampagnengelder und politische Korruption untersucht haben, geht es hier um etwas unausweichlich Intimes", sagt Schrader. "Ich glaube, das legt man nicht einfach in der Redaktion ab und geht nach Hause. Das hat ein Echo im privaten Raum, beide haben Töchter und automatisch stellt sich schon die Frage: In welcher Welt leben wir eigentlich und wird sie sich irgendwann ändern?"

"She Said" folgt den Zerstörungen von "He said", also der Macht des massigen Filmproduzenten und seiner kuschenden Entourage. Zeigt die mühevolle Recherchearbeit der beiden verheirateten Journalistinnen, die sich zuerst staunend und ungläubig, dann akribisch und methodisch an der jahrelangen sexuellen Ausbeutungswelt von Harvey Weinstein abarbeiten. Zeuginnen müssen gefunden, überzeugt, befragt werden. Während sie eingeschüchtert und bedroht werden. Doch stetig unterstützt von ihren Chefs bei der "New York Times", die Weinstein mit den Aussagen konfrontieren.

Dreh während der Corona-Pandemie

Gedreht hat Maria Schrader ihr überzeugendes US-Debüt im echten Gebäude der Times in New York mit mehr als 400 Statisten, als die Zeitung wegen der Corona-Pandemie alle ins Home-Office geschickt hatte. Und vor dem zeitlichen Hintergrund des erneut anstehenden Prozesses gegen den bereits verurteilten ehemaligen Miramax-Boss in Los Angeles. Störmanöver gegen den Film gab es jedoch kaum.

"Aus meiner Perspektive gab es nur den einen Antrag von Harvey Weinstein an das Gericht, die Verhandlung in L.A. zu vertagen, damit sie nicht gleichzeitig mit dem Start des Films passiert", sagt Schrader. "Weil davon ausgegangen wurde, dass die Juroren emotional berührt sein könnten. Daraufhin hat dann die Richterin die Juroren angehalten, den Trailer des Films nicht zu sehen!"

Ein Film, der in solider Konstruktion und trotz bekanntem Ende spannend von den Mühen des Aufdeckungsjournalismus erzählt. Der stets die Frauen ins Zentrum stellt, ihre Ängste, das Ausmaß der Einschüchterung, die Maßnahmen der Vertuschung. Schrader folgt dabei klassischer Hollywood-Dramaturgie, vermeidet aber Klischees und Dialogbanalitäten. Die Reporterinnen haben bewusst ein familiäres Privatleben, recherchieren zwischen Hausaufgabenkontrolle und Stress mit dem Partner, hadern mit dem Job, verbeißen sich aber zusehends in ihre Mission.

Einige der Frauen, die damals öffentlich Position bezogen, äußern sich auch im Film. Wie etwa die Schauspielerin Ashley Judd, deren Karriere Weinstein zerstören wollte. Sie spielt sich selbst, wenn sie etwa lautstark Anklage gegen das System der Unterdrückung erhebt.

Journalist:innen-Film par excellence

Andere, wie der ehemalige Miramax-Star Gwyneth Paltrow, lassen sich darstellen, stellen nur ihre Stimme zur Verfügung. Und Weinstein selbst, den Täter, zeigt Maria Schrader über ein Körperdouble nur einmal von hinten. #MeToo und fünf Jahre danach: Es hat sich eine fundamentale Änderung der Welt eingestellt, davon ist Maria Schrader überzeugt: "Es fühlt sich an als wäre ein Fenster aufgerissen worden, Türen aufgemacht worden, Licht ist in einen bis dahin abgedunkelten Raum gefallen." Es hätten so so unzählige Menschen die Stimme erhoben, dass das nicht mehr ungehört bleiben könne. "Es hat eine allgemeine Debatte begonnen."

"She Said" ist ein Journalist:innen-Film par excellence. Ein Plädoyer für engagierte Arbeit und gegen männlich dominierte Machtstrukturen. Dabei unterhaltend und emotional, nie schlicht. Wenngleich etwas Straffung den 129 Minuten gutgetan hätte – zu viele Figuren mit zu vielen Aussagen verstolpern den anfänglichen Schwung des Films. Aber das Thema bleibt zeitlos: Was wurde aus #MeToo, was hat sich im Alltag geändert?

"Unsere Hoffnung ist natürlich, dass der Film genau diese Fragen anregt", sagt Maria Schrader. "Die Fragen: Was passiert seitdem, gibt es Veränderungen, die halten, die bleiben, wo stehen wir?"