Shakespeares Macbeth: Daniel Craig geht an den Broadway

Es ist offenbar nicht nur Hassliebe, sondern echte Freundschaft, was Daniel Craig (53) mit Barbara Broccoli verbindet. Die Produzentin der James-Bond-Serie gilt als ungemein starrsinnige Verhandlerin und hatte zum Beispiel nicht akzeptiert, als Craig nach vier Folgen keine Lust mehr hatte, den britischen Super-Agenten zu spielen. Stattdessen überredete sie ihn zu einem abermaligen Auftritt als 007. Jetzt ist für Craig zwar endgültig Schluss mit den rasanten Verfolgungsjagden im Dienste Ihrer Majestät, dafür bleibt er aber Broccoli treu: Sie bringt im nächsten Jahr im Lyceum Theatre am New Yorker Broadway Shakespeares Horror-Klassiker Macbeth heraus, und Craig wird die Titelrolle übernehmen. Die Kartenpreise reichen laut Vorverkaufsportal von 35 bis 425 Dollar.

Nachdem im Cast ein Experte für Spezialeffekte und ein Kampfszenen-Choreograph aufgeführt sind, ist eine opulente Produktion zu erwarten.

Broccoli: "Es muntert mich auf"

Für den Schauspieler ist es nicht die erste Erfahrung in Amerikas wichtigstem Theaterviertel. Er war hier schon 2016 als Bösewicht Jago in Shakespeare "Othello" zu sehen und bekam dafür gute Kritiken. Zuvor glänzte er am Broadway im Kannibalen-Krimi "A Steady Rain" (2009) nach der Lebensgeschichte des Serienkillers Jeffrey Dahmer und in Harold Pinters Beziehungsdrama "Betrogen" (2013).

Broccoli hat nach Informationen der "New York Times" schon vor Jahren mit Craig eine mögliche "Macbeth"-Produktion angedacht: "Ich bin begeistert, das die jetzt nach Bond kommt, weil es mir nach 16 Jahren Zusammenarbeit mit dem Mann natürlich schwer gefallen ist, die Beendigung zu akzeptieren. Daher muntert es mich auf, dass wir so kurz nach dem Finale seines Bond-Zyklus an etwas anderem weiterarbeiten." Sie sei sich mit Craig darüber einig, "Macbeth" in der laufenden Saison herauszubringen, um bei der wirtschaftlichen Erholung der Theaterbranche nach der Pandemie-Krise mitzuhelfen: "Es waren schreckliche 18 Monate für alle, und das Live-Theater wurde fürchterlich beschädigt. Er möchte wirklich zurück auf die Bühne und die Leute ermutigen, an den Broadway zurückzukehren - es ist für uns alle vom kulturellen und gesellschaftlichen Standpunkt her wichtig."

Musik von Gaelynn Lea

Und so sollen am 29. März die in New York üblichen Voraufführungen beginnen, die Premiere ist für den 28. April vorgesehen. Die Laufzeit wird mit zunächst fünfzehn Wochen angegeben, die Musik soll die kleinwüchsige Folksängerin und Violinistin Gaelynn Lea beisteuern. Die Regie wird der vielfach ausgezeichnete und sehr gefragte Sam Gold übernehmen, der neben dem erwähnten "Othello" mit Craig zuletzt 2019 Shakespeares "König Lear" mit Glenda Jackson herausgebracht hat: "Ich bin außer mir vor Freude, an dieser Saison bei der Wiederauferstehung des Theaters teilzuhaben und mit zwei so großartigen Schauspielern an einem der herausforderndsten Dramen arbeiten zu dürfen." Als blutrünstige Lady Macbeth ist Ruth Negga vorgesehen, die am Broadway den Hamlet spielte, also eine Männerrolle, aber im selben Stück auch schon als Ophelia brillierte.

Weitere "Macbeth"-Produktionen am Start

"Macbeth" ist am Broadway nicht gerade selten: Es gab bereits 47 Inszenierungen, zuletzt 2013 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und weitere Stars laufen sich schon "warm": James McArdle und Saoirse Ronan werden das Macbeth-Paar ab 2. Oktober im Londoner Almeida Theatre spielen, Denzel Washington und Frances McDormand sind die Hauptdarsteller in einer Verfilmung, die Weihnachten in die Kinos kommen soll und ab 14. Januar bei Apple gestreamt wird.