Warum Hamburg mehr Ballett-Abende wie diesen braucht

Freunde des Tanztheaters, die außerhalb Hamburgs leben, also nicht unter der bald 50-jährigen Ägide des Intendanten und Chefchoreographen des Hamburg Balletts John Neumeier, eines Verfechters des barocken Tütü- und Strumpfhosenballetts, den eine Tanzkritikerin einmal "die Rosamunde Pilcher des Balletts" nannte – diese Nichthamburger also können sich unsere Freude gar nicht vorstellen, als gestern Abend drei junge Solisten die Bühne übernahmen. Schon nach den ersten zehn Minuten begann eine wilde Hoffnung zu keimen. Viele im Publikum schauten einander an, nickten sich zu: Genau so sollte es weitergehen. Marc Jubete, Aleix Martinez, Edvin Revazov choreographierten ein umwerfendes Programm, an dem nur der Titel auf einen behaglichen Abend wie üblich hindeutete, an dem nichts weiter passieren würde: "Shakespeare – Sonette".

William Shakespeare, Liebling der Könige und des Publikums, hat der Welt ein Arsenal von Bühnenfiguren geschenkt, die im kollektiven Gedächtnis lebendig sind, auch weil sie nach über 400 Jahren immer noch gespielt werden: Hamlet, Romeo und Julia, Macbeth,... Und er hat ihr 154 Sonette geschenkt, klingende Gedichte, die von Liebe handeln. Fiebernder Liebe, unerwiderter Liebe, abgöttischer Liebe, Liebe der Schönheit.