"Sexy Intubierte": Aufregung um Böhmermanns Karneval-Tweet

Er hat fraglos ein Gespür für Aufreger: Jan Böhmermann konnte es sich nicht verkneifen, den Auftakt der Karnevalssaison in Köln bitter zu kommentieren. "Alaaf! Heute als 'Sexy Krankenschwester' auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als 'Sexy Intubierte' in der Uniklinik!" textete er auf Twitter und unterlegte die Polemik mit entsprechenden Videobildern, auf denen sich die Massen drängeln und feiern. An Antworten mangelte es nicht. "Unser Karnevalspräsident kann da helfen - er führt ein Bestattungsunternehmen", antwortete ein Nutzer. Tatsächlich leitet der Präsident des Festkomitees des Kölner Karnevals, Christoph Kuckelkorn, ein bekanntes Beerdigungsinstitut.

Vieler gleicher Meinung - "Bratwurstgermanen saufen sich schuldunfähig"

Andere gestanden, sie "hassten Menschen", verlangten nach "harten Schlaftabletten", wollten gehört haben, dass sich in Köln "bald der Wohnungsmarkt entspannt" oder fragten sich, warum sie beim Betrachten der Bilder "nicht komplett durchdrehten". Auch Besonnene zeigten sich irritiert vom Kölner Treiben: "Ich bin ja eher so ne Verfechterin von 'lasst die Leute halt machen, muss jede*r selber wissen', aber dass da jetzt Tausende schunkelnd Seite an Seite stehen, während der Martins-Umzug meiner Kinder schon wieder ausfallen muss... da hört das Verständnis bei mir halt auf."

Jedenfalls war viel Galgenhumor im Spiel: "Karneval ist, wenn sich ansonsten eher mies gelaunte Bratwurstgermanen gemeinsam schuldunfähig saufen, um schließlich in gar fröhlicher Atmosphäre ihre Aerosole mit anderen zu tauschen", so ein Kommentator. Andere stellten klar, dass Karneval in NRW ein "riesiger Wirtschaftsfaktor" sei, der nichts mit Tradition zu tun habe. Gleichzeitig sorgte die Meldung für Aufruhr, wonach NRW "Schunkeln ohne Maske" ausdrücklich erlaube, in Innenräumen allerdings nur mit 3G-plus-Regel.